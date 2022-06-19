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【父親節】肌肉萎縮單親爸爸坐輪椅仍帶兒子外出遊玩　與寄養姨姨合力提供完整家庭生活

社會 21:03 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

單親輪椅爸爸鄭先生（Chris）和兒子希希溫情擁抱。（曾耀輝攝）

患肌肉萎縮症、需輪椅代步的單親爸爸鄭先生（Chris），早年幸獲寄養家庭協助照料一對兒子，雖然只能在假日相見，但父子情感依舊深厚，默默地為對方付出。今日（19日）父親節，鄭生與11歲的大兒子希希一起共度節日，兩父子雖不擅辭令，希希仍害羞地向爸爸講出「父親節快樂！」

Chris育有兩個兒子，分別是11歲和10歲，早年分別被送去寄養。媽媽在大兒子希希4歲時患血癌過身，爸爸也因日漸惡化的肌肉萎縮症無法照顧其日常起居，無奈尋求寄養服務，希望能給兒子們一個「正常、完整的家庭生活」。

他們小時候我還可以照顧他們，因為我當時仍然可以暫時站立做事。但現在我坐在輪椅上，沒法立刻滿足他們的需求。

幸運的是，鄭先生4年前通過家福會成功配對到寄養家庭，自此雙方分工合作，同心撫養希希成長。希希平日住在寄養姨姨歐陽太家中，周末會返回家與爸爸相處。

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Chris樂觀面對自己的疾病，努力盡到父親的責任。雖然他坐着輪椅行動不便，但仍會在周末和假期陪伴兒子各處遊玩，有升降機、有無障礙設施的地方都會去。他現在接受綜援，但為兒子的教育仍會負擔起補習費用。

希希很喜歡游泳，但爸爸卻沒法帶他去海邊玩耍，因為輪椅車會陷進沙灘，Chris嘆氣稱「都覺得好遺憾！」不過，他們會經常去濕地公園玩耍，希希如今也學會使用手機查詢路和設無障礙設施的地點，方便和爸爸一起出行。

雖然平時和姨姨一起住，但希希心中也非常掛念獨自生活的爸爸。之前希希因為學業和疫情的原因幾個星期沒有回家，被歐陽太察覺到他好幾天都很不開心，原來是擔心爸爸的病，怕爸爸會在浴室摔跤，不斷詢問「爸爸會死嗎？」他也會敏銳注意到爸爸身體的不適，有次去診所時他發現爸爸的腿有些痛，便向護士要來藥和繃帶，也曾主動買來止痛貼送給爸爸。

在歐陽太平日的精心照顧下，希希變得更聽道理，並主動在家裏幫忙做事。希希也開心炫耀「我英文次次都滿分！」，原來是歐陽太每天帶他讀英文課文的功勞。

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實習記者︰王小小

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