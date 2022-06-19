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【警隊招聘】警察招募體驗日近2000人參加　926人即場申請投考

社會 20:35 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

「警募大使」介紹體能測試的入職要求。（政府新聞處圖片）

警方今日（19日）在香港警察學院舉辦「警察招募‧體驗日」。招募活動共有3個主題環節：

  • 見習督察／警員投考工作坊
  • 警隊部門展覽／招募講場／訓練生活分享
  • 體能測試工作坊

參加者可即場報名投考及進行部分初步遴選程序

是次體驗日設有模擬體能測試及模擬面試，若參加者順利通過4項入職體能測試或警員小組面試，相關成績3個月內有效。

是次「警察招募‧體驗日」有1,998人參加，並收到926份即場投考申請，分別有155份見習督察職位，657份警員職位及114份輔警警員職位。

在926即場投考申請中，有287人參加模擬體能測試及227人參加模擬小組面試。投考人包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。

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記者：陳梓蔚

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