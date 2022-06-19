  • 29°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 21:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】食環署及警方昨巡608間餐飲處所　5處所負責人遭檢控

社會 21:02 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

因應疫情反彈，部份酒吧及餐廳出現多宗感染個案，食環署與警方昨日（18日）至今日凌晨透過巡查及聯合行動採取嚴厲執法行動。

食環署及警方在昨日共巡查了608間餐飲處所，包括87間酒吧，及130間其他處所。4間酒吧負責人及一間其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，執法部門已向他們展開檢控程序。

食環署及警方亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，2間酒吧及1間其他餐飲處所因違規，須停止堂食，並限制每枱人數上限不多於二人，為期3、7、14天不等。而2間酒吧因違規則，須關閉處所7天或14天。

此外，執法部門於酒吧向7名涉嫌違反每桌人數上限的顧客，及1名涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的顧客，發出定額罰款通知書。執法部門亦於其他餐飲處所向1名涉嫌沒有符合疫苗通行證指示的顧客，發出定額罰款通知書。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
17:57 2022/06/18
【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出
今日 10:30
【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出
【最新疫情】今增1276宗確診　連續第4日破千宗【不斷更新】
今日 16:26
【最新疫情】今增1276宗確診　連續第4日破千宗【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
17:57 2022/06/18
【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出
今日 10:30
【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出
【最新疫情】今增1276宗確診　連續第4日破千宗【不斷更新】
今日 16:26
【最新疫情】今增1276宗確診　連續第4日破千宗【不斷更新】
疫苗 疫情 商場 餐飲 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【最惡腦癌】持續頭痛疲倦14年無特別病徵　港女生患最惡腦癌緊急開腦保命
17:50 2022/06/16
【最惡腦癌】持續頭痛疲倦14年無特別病徵　港女生患最惡腦癌緊急開腦保命