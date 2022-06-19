【第五波疫情】食環署及警方昨巡608間餐飲處所　5處所負責人遭檢控

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因應疫情反彈，部份酒吧及餐廳出現多宗感染個案，食環署與警方昨日（18日）至今日凌晨透過巡查及聯合行動採取嚴厲執法行動。

食環署及警方在昨日共巡查了608間餐飲處所，包括87間酒吧，及130間其他處所。4間酒吧負責人及一間其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，執法部門已向他們展開檢控程序。

食環署及警方亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，2間酒吧及1間其他餐飲處所因違規，須停止堂食，並限制每枱人數上限不多於二人，為期3、7、14天不等。而2間酒吧因違規則，須關閉處所7天或14天。

此外，執法部門於酒吧向7名涉嫌違反每桌人數上限的顧客，及1名涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的顧客，發出定額罰款通知書。執法部門亦於其他餐飲處所向1名涉嫌沒有符合疫苗通行證指示的顧客，發出定額罰款通知書。

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責任編輯：陳梓蔚