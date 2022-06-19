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【污水檢測】西貢、深水埗及黃大仙多個屋苑污水陽性　當局派18萬快測包

社會 21:20 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府今（19日）表示，深水埗、西貢及黃大仙區污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

深水埗區 — 蘇屋邨、碧海藍天及一號．西九龍

西貢區 — 對面海邨、逸瓏海滙、健明邨及維景灣畔

黃大仙區 — 慈安苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃小冰

快速測試 物業管理 黃大仙 深水埗 西貢

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