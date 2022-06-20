【JUPAS】MIRROR演唱會黃牛黨猖獗大數據一招解決　港大推營銷分析及科技新課程

▲ 港大經管學院市場營銷高級講師范亭亭表示，新學年將推出「營銷分析及科技」課程。（黃建輝攝）

人氣男團MIRROR紅館演唱會推行實名制購票，惟「黃牛黨」依舊猖獗，支持者未能購票入場，甚至產生不滿情緒，對支持者及偶像都是雙輸局面。港大經管學院市場營銷高級講師范亭亭建議，可以參考外國購票網站的方式，利用大數據打擊「黃牛」。

數據分析成為各行業營銷重點，香港大學經管學院在新學年推出全新的「營銷分析及科技」課程，結合商業營銷訓練與數據分析，除了學習金融知識外，學生同時需學習程式編碼，目標培訓擁有商業分析及數據處理技能的新世代商業人才。

搜索粉絲信息 提升購票次序

范亭亭引用外國購票網站Ticketmaster經驗，成功利用大數據，大大打擊「黃牛」市場。她指出，Ticketmaster內設「粉絲認證系統」，有意購票者在填寫資料後，購票網站就會利用演算法及大數據去搜索他們的信息，並確定哪些是真正的粉絲，例如有否在社交平台追蹤關於偶像的資訊、有否購買偶像的周邊商品等。

Ticketmaster只會向被認證為「粉絲」的用戶發送購票連結，愈被「粉絲認證系統」認為是超級粉絲、「忠粉」指數愈高，購票的次序就會愈高。

范亭亭指，外國不少歌手都開始使用Ticketmaster，例如飽受「黃牛」問題困擾的美國創作歌手泰勒絲（Taylor Swift），在2015年演唱會有3成的門票成「黃牛票」，於2018年首次使用「粉絲認證系統」，該次演門會門票只有5%流落在二手市場。

大數據配合演算法 訂策略

現今市場營銷與過往大有不同，基本上各行各業都將大數據分析列為營銷重點，以利用大數據分析和演算法制定有效的營銷策略。范亭亭舉例，世界首屈一指的多媒體影音串流平台Netflix，號稱「比你更懂你」，基本上，平台會不斷推薦影片給你，背後是結合與你有相同口味用戶的數據，進行分析再推介。

至於傳統的零售市場同樣有應用大數據分析，范亭亭以連鎖超級市場的手機應用程式作例子，顧客每次購物時，出示應用程式獲取積分，同時也向超級市場透露了經常會光顧哪間分店、每次購物的時間間距及購買種類等資料。超級市場透過數據分析，就能更針對地推出「客制化」優惠，吸引消費。

范亭亭指出空有大數據，是不能做到有效的營銷策略，更需要配合演算法。她形容，大數據就如冰箱內的材料，需要結合好的烹調技巧，即為演算法，才可以做出美味的佳餚，良好的營銷策略。

數據IT行業 畢業生可涉獵

因此，港大在設計「營銷分析及科技」新課程時，決定把不同學科融合，橫跨工程學院、理學院及經管學院，學生需學習金融會計等經濟知識，亦要學習計算機科學及市場營銷科技，目標培養學生成為擁有商業分析及數據處理等，多個可轉移技能的商業人才。

新課程計劃首年收生25人，范亭亭相信畢業生出路廣，數據分析、數碼市場、IT行業都可涉獵，料未來市場對具營銷頭腦和數據分析技巧的跨專業人才需求將與日俱增，更有薪酬調查報告指，相關行業今年人工加幅全港最高，高達7.3%，反映市場需求。

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記者：李榮忠