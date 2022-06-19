【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜

▲ 29處納強制檢測，快樂蜂、譚仔雲南米線上榜（資料圖片）

政府今晚（19日）公布將29處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月20日或21日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】

曾於6月13日至6月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鴨脷洲海怡半島怡美閣

旺角海富苑海寧閣

大埔怡雅苑怡順閣

元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)

大埔太和邨翠和樓

半山區般咸道78號寧養台B座

葵涌華荔邨喜荔樓

屯門良景邨良萃樓

旺角富榮花園4座

香港仔華樂徑4號華富閣

將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)

荃灣愉景新城5座

長沙灣昇悅居1座

沙田駿景園11座

茶果嶺麗港城9座

柴灣藍灣半島3座

黃大仙天馬苑駿康閣

堅尼地城泓都1座

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

愉景灣蘅峯曦欣閣

將軍澳新都城第二期6座

元朗Park Yoho Genova 16A座

筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈

薄扶林摩星嶺道52-54號華亭閣

曾於6月14日至6月19日身處下列地點逾兩小時的人士：

上水清河邨清譽樓

將軍澳康盛花園 4 座

其他指明時間的地方：

快樂蜂 （旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓）：6月17日早上10時30分至11時30分

（旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓）：6月17日早上10時30分至11時30分 譚仔雲南米線 （將軍澳將軍澳廣場商場1樓96-100號鋪）：6月14日下午1時至1時半

（將軍澳將軍澳廣場商場1樓96-100號鋪）：6月14日下午1時至1時半 大家樂（灣仔新世紀廣場1樓124-149,165,173及174號鋪）：6月14日下午3時至4時、6月15日下午3時15分至4時

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記者：鄧凱文