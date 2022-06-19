  • 29°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 23:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜

社會 22:55 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

29處納強制檢測，快樂蜂、譚仔雲南米線上榜（資料圖片）

政府今晚（19日）公布將29處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月20日或21日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】

曾於6月13日至6月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鴨脷洲海怡半島怡美閣
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 大埔怡雅苑怡順閣
  • 元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
  • 大埔太和邨翠和樓
  • 半山區般咸道78號寧養台B座
  • 葵涌華荔邨喜荔樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 旺角富榮花園4座
  • 香港仔華樂徑4號華富閣
  • 將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)
  • 荃灣愉景新城5座
  • 長沙灣昇悅居1座
  • 沙田駿景園11座
  • 茶果嶺麗港城9座
  • 柴灣藍灣半島3座
  • 黃大仙天馬苑駿康閣
  • 堅尼地城泓都1座
  • 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
  • 愉景灣蘅峯曦欣閣
  • 將軍澳新都城第二期6座
  • 元朗Park Yoho Genova 16A座
  • 筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈
  • 薄扶林摩星嶺道52-54號華亭閣

曾於6月14日至6月19日身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 上水清河邨清譽樓
  • 將軍澳康盛花園 4 座

其他指明時間的地方：

  • 快樂蜂（旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓）：6月17日早上10時30分至11時30分
  • 譚仔雲南米線（將軍澳將軍澳廣場商場1樓96-100號鋪）：6月14日下午1時至1時半
  • 大家樂（灣仔新世紀廣場1樓124-149,165,173及174號鋪）：6月14日下午3時至4時、6月15日下午3時15分至4時

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】林鄭月娥：現未屬新一波疫情爆發　不需要以法律收緊防疫措施【不斷更新】
14:50 2022/06/17
【第五波疫情】林鄭月娥：現未屬新一波疫情爆發　不需要以法律收緊防疫措施【不斷更新】
【第五波疫情】林鄭月娥下午見傳媒　消息指或微調院舍防疫措施
13:45 2022/06/17
【第五波疫情】林鄭月娥下午見傳媒　消息指或微調院舍防疫措施
【第五波疫情】政府呼籲市民減少聚會　林鄭月娥：以身作則取消所有餞別活動
15:35 2022/06/17
【第五波疫情】政府呼籲市民減少聚會　林鄭月娥：以身作則取消所有餞別活動
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
16:21 2022/06/17
【第五波疫情】政府加強政府僱員病毒檢測　每日快測人數佔整體僱員6成
【第五波疫情】連續4日破千宗輕症佔多　歐家榮：宗數肯定不會返回今波高峰
今日 17:19
【第五波疫情】連續4日破千宗輕症佔多　歐家榮：宗數肯定不會返回今波高峰
【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
17:57 2022/06/18
【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診
【第五波疫情】食環署及警方昨巡608間餐飲處所　5處所負責人遭檢控
今日 21:02
【第五波疫情】食環署及警方昨巡608間餐飲處所　5處所負責人遭檢控

你可能感興趣

【第五波疫情】林鄭月娥：現未屬新一波疫情爆發　不需要以法律收緊防疫措施【不斷更新】
14:50 2022/06/17
【第五波疫情】林鄭月娥：現未屬新一波疫情爆發　不需要以法律收緊防疫措施【不斷更新】
【第五波疫情】林鄭月娥下午見傳媒　消息指或微調院舍防疫措施
13:45 2022/06/17
【第五波疫情】林鄭月娥下午見傳媒　消息指或微調院舍防疫措施
【第五波疫情】政府呼籲市民減少聚會　林鄭月娥：以身作則取消所有餞別活動
15:35 2022/06/17
【第五波疫情】政府呼籲市民減少聚會　林鄭月娥：以身作則取消所有餞別活動
愉景灣 茶果嶺 海富苑 良景邨 Nova 富榮花園 康城 THE LOHAS 海怡半島 商場 康盛花園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
今日 10:00
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢