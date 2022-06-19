【強制檢測】29處納強制檢測 快樂蜂、譚仔雲南米線上榜
社會 22:55 2022/06/19
政府今晚（19日）公布將29處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月20日或21日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】
曾於6月13日至6月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鴨脷洲海怡半島怡美閣
- 旺角海富苑海寧閣
- 大埔怡雅苑怡順閣
- 元朗合財街19號鉅發大廈(1及2座)
- 大埔太和邨翠和樓
- 半山區般咸道78號寧養台B座
- 葵涌華荔邨喜荔樓
- 屯門良景邨良萃樓
- 旺角富榮花園4座
- 香港仔華樂徑4號華富閣
- 將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)
- 荃灣愉景新城5座
- 長沙灣昇悅居1座
- 沙田駿景園11座
- 茶果嶺麗港城9座
- 柴灣藍灣半島3座
- 黃大仙天馬苑駿康閣
- 堅尼地城泓都1座
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 愉景灣蘅峯曦欣閣
- 將軍澳新都城第二期6座
- 元朗Park Yoho Genova 16A座
- 筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈
- 薄扶林摩星嶺道52-54號華亭閣
曾於6月14日至6月19日身處下列地點逾兩小時的人士：
- 上水清河邨清譽樓
- 將軍澳康盛花園 4 座
其他指明時間的地方：
- 快樂蜂（旺角亞皆老街16號旺角商業大廈1樓）：6月17日早上10時30分至11時30分
- 譚仔雲南米線（將軍澳將軍澳廣場商場1樓96-100號鋪）：6月14日下午1時至1時半
- 大家樂（灣仔新世紀廣場1樓124-149,165,173及174號鋪）：6月14日下午3時至4時、6月15日下午3時15分至4時
最新影片：
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文