【搶劫案】涉兩次打劫的士司機　30歲男被捕今提堂

▲ 案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。（資料圖片）

一名30歲男子涉嫌先後2次打劫的士司機，被控兩項搶劫罪及兩項不付款而離去罪，案件今日（20日）稍後在西九龍裁判法院提堂。

警方於6月13日接獲一名的士司機報案，指在深水埗南昌邨昌頌樓對開被一名男乘客搶去約1000元現金，該名男乘客其後逃去。案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。警員翻查閉路電視紀錄及經情報分析後，6月18日在油麻地南京街拘捕一名30歲姓張本地男子。該名被捕男子涉嫌與6月9日發生在長沙灣元州街的另一宗搶劫案有關，案中一名的士司機被搶去約3500元現金。



警方表示，打擊「搵快錢」罪案一向是警務處處長首要行動目標之一，警方會繼續採取積極措施以應付「搵快錢」罪案趨勢，維持社會安定。警方亦呼籲，「搶劫」屬嚴重罪行，一經定罪可被判處終身監禁，切勿以身試法。市民應時刻提高警覺，小心保管財物。

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責任編輯：余思嵐