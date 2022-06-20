【澳門疫情】澳門增至31宗確診　公共部門今明兩天將關閉

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澳門新冠病毒個案增至31宗，當局啟動全民核酸檢測。學校即日起停課至另行通知，公共部門今明兩天將關閉。

澳門應變協調中心指，截至昨日晚上10時，合共有31宗確診個案，包括21女10男，年齡介乎8個月至89歲，當中有23人暫沒有症狀。當局通過流行病學調查，共跟進602人，包括密切接觸者146人，非核心密切接觸者375人等。

另外，珠海調整對住於當地的澳門外僱人員防控措施，正實施居家隔離人員如因工作需要，可持24小時內的無染疫核酸證明，並簽訂3天內不返回珠海的承諾書，從居家隔離場所直接經珠澳口岸返回澳門工作。疫情下澳門政府為減少人群聚集，昨日起關閉學校、公園、博物館和體育設施等公共場所；另除了提供緊急或基本服務的公共部門外，其他公共部門6月20日及21日暫停運作。

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責任編輯：余思嵐