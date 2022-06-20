  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 10:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】澳門增至31宗確診　公共部門今明兩天將關閉

社會 09:17 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

澳門新冠病毒個案增至31宗，當局啟動全民核酸檢測。學校即日起停課至另行通知，公共部門今明兩天將關閉。

澳門應變協調中心指，截至昨日晚上10時，合共有31宗確診個案，包括21女10男，年齡介乎8個月至89歲，當中有23人暫沒有症狀。當局通過流行病學調查，共跟進602人，包括密切接觸者146人，非核心密切接觸者375人等。

另外，珠海調整對住於當地的澳門外僱人員防控措施，正實施居家隔離人員如因工作需要，可持24小時內的無染疫核酸證明，並簽訂3天內不返回珠海的承諾書，從居家隔離場所直接經珠澳口岸返回澳門工作。疫情下澳門政府為減少人群聚集，昨日起關閉學校、公園、博物館和體育設施等公共場所；另除了提供緊急或基本服務的公共部門外，其他公共部門6月20日及21日暫停運作。

【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？　中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜
22:55 2022/06/19
【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜
【搶劫案】涉兩次打劫的士司機　30歲男被捕今提堂
今日 09:03
【搶劫案】涉兩次打劫的士司機　30歲男被捕今提堂

你可能感興趣

【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜
22:55 2022/06/19
【強制檢測】29處納強制檢測　快樂蜂、譚仔雲南米線上榜
【搶劫案】涉兩次打劫的士司機　30歲男被捕今提堂
今日 09:03
【搶劫案】涉兩次打劫的士司機　30歲男被捕今提堂
中學 幼稚園 傳染病 口岸 疫情 澳門 珠海 博物館 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲