【特首卸任】林鄭月娥稱民生方面交出不錯成績表　預告普通和高額長者生活津貼9月合併

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥即將結束42年的公務生涯。林鄭月娥表示，在過去五年解決了很多問題，認為本屆政府團隊已盡努力，不會感到遺憾。

林鄭月娥接受電台訪問時，指在過去五年的工作，外界只聚焦2019年反修例風波及疫情，但本屆政府團隊解決了很多問題，包括取消強積金對沖、引入非本地培訓醫生及全面禁止電子煙等，例如只提供一次性津貼，但今屆在有關範疇的經常性開支大增，單在社會福利的開支，五年內增加了71%，所以在民生議題上交出不錯成績表。

另外，行政長官林鄭月娥表示，施政報告提出今年下半年會將長者生活津貼的普通額及高額合併，預期9月可以落實，約5萬名正領取普通額生活津貼的長者，將轉為領取高額津貼，每月多領約900元，細節將在本周內公布。

被問到外界認為今屆政府與市民關係一般。她稱自己會平常心對待，舉例曾參與反修例社會事件的市民不滿政府，市民對於抗疫期間要關閉指定處所產生鬱結。回應市民訴求，未來應該更聚焦發展。

她又表示，教育正本清源有助一國兩制行穩致遠，香港未來要好，必須要成為國家發展的一部分，只要做好經濟發展、用好獨特優勢，在中央的堅強後盾下，對香港發展充滿信心。

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責任編輯：余思嵐

