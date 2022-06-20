【MIRROR成員】Anson Lo背心上陣拍MV跳到爆線　神徒：受傷嗰度拍完嘢要小心唔好搞佢

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）於6月8日推出跳唱歌曲《King Kong》，教主更首次擔任MV導演，並以Virtual Background（虛擬背景）拍攝超現實故事情節。

《King Kong》MV現時已突破3百萬點擊，成績亮眼！教主也於昨晚派「福利」，於最新一段的Vlog中公開MV拍攝背後故事、製作MV時的感受，更記錄他在拍攝打鬥場面受傷的一刻，一眾神徒也留言支持教主！

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跳到爆線

教主於MV拍攝當天的早上7時多時已差不多完成造型，他也解說歌曲是講到世界上的競爭，而只要在自己能力範圍內做到最好已是自己心目中的King Kong。他指以MV用上Virtual Background技術，燈光調較是否正確也會影響MV的顏色。

他講到自己希望做MV導演的原因，「我想每一個畫面，甚至係每一個set，都係自己100%想要嘅嘢。」

身穿貼身白背心的他說：「我依家最驚係套衫，跳一次要整一次，頭先跳到中段已經爆線，依家試多次睇下有無安全。」

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遊走MV場景

教主在向大家介紹場景，跳舞的主場景鋪成沙地再配上背後的虛擬背景。至於第二個主場景則是基地的世界，他也已私下地「打卡」。

他稱是次選用虛擬實景是因為歌曲給予他一個宏偉的景象，很難在一個實景讓他在平地跳舞，虛擬實景就可以滿足他。在休息時，他吃飯又化身老師教大家唱新歌、操肌，直至晚上9時20分，他已換上黑色版本的造型。

後來，他到另一個作為跳舞境的貨倉拍攝，他也說：「每一次MV所謂好華麗嘅製成品，背後之下有超級多困難、阻滯，係排除萬難先畀大家見到個final version，make sure所有啱數先可以繼續拍」。面對MV拍攝超時、更改流程，教主不禁說：「呢個過程係攰嘅，但其實係一個好好嘅學習機會。」

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拍打鬥場面受傷

教主在電影《假冒女團》後再迎來打鬥場面的拍攝，他在拍攝前戴上保護身體的裝備，他也指今次的場口較他想像的複雜、激烈。

結果，在正式拍攝時，他便不小心擦傷手指，工作人員也馬上幫忙處理傷口，好讓繼續拍攝。

神徒留言表示心痛：「教主工作超認真又盡力，唔錫身拍完動作鏡頭整損手」、「受傷嗰度拍完嘢要小心唔好搞佢」、「最後睇到你受傷， 噴隱形膠布時果個樣真係…我感覺到痛呀！ 有血有汗嘅作品， 點會唔鐘意呢？！」。

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