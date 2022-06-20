【新班子】陳茂波「四人組」　聚焦房屋土地難題

▲ （梁偉榮攝）

下屆政府將設立兩個土地和公營房屋的工作組，「四人組」由財政司司長陳茂波領導下，率領副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及房屋局局長何永賢，處理作為深層次矛盾的房屋土地難題。

由發展局局長升任財政司副司長的黃偉綸預計，下屆政府的較早階段，便會較聚焦於空間規劃、土地供應、房屋興建等幾大方面，而副司長工作涵蓋面廣泛，除了土地房屋，還有運輸物流、創新科技等。

候任特首李家超在參選政綱中曾提出，設立「土地房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，由司長級官員領導。港澳辦昨日亦提到，希望下屆政府把準社會脈搏，點名住房為其一突出問題，要特別針對住房問題，切實解決劏房等問題，足證房屋問題的重要性。

甯漢豪：政策計劃 努力落到實處

昨日的記者會上，甯漢豪表示，過去幾年發展局多管齊下增加土地供應，未來要更努力將政策同計劃落到實處，努力開拓更多土地來源，以及推展舊區更新，希望能夠改善市民生活，為香港長遠發展創造條件。她又希望能夠做到提速、提量、提質及提效，期望與業界緊密合作，良性互動，強調在發展過程會做到「以民為本」，也會提醒自己「不會怕，只管信」。

現時是發展局常任秘書長的甯漢豪又提到，近年土地供應有交椅洲填海、北部都會區等策略出爐，但要落到實處才能見效，社會也期望精簡程序。她稱，發展局在數月前提出精簡程序，相關工作未有停止，並持續與不同團體溝通，下一步工作是要如期在年底，將修例交付立法會處理。

何永賢：建屋快一兩個月 都爭取

目前是建築署署長的何永賢透露，加入新班子的原因，是見到很多市民居住環境不理想，一家人在狹小空間生活，小朋友需要在床上做功課，倘將來的工作能夠改善基層生活、改變他們的命運，是極具意義。

近年公屋輪候時間屢創新高，何永賢稱，公屋輪候時間是結果，目標是要用盡所有方法，加快房屋建設，就算只加快一、兩個月都需要爭取，最重要是有做好房屋建設的決心。她表示，會透過加強協調、更多工作平衡進行、創新方法建設等，去達到提速、提效。

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記者：陳宛彤