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【長兄如父】年幼喪父大8歲兄棄讀大學賺錢養家　妹妹感動：當阿哥係爸爸

育兒經 10:10 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

大8歲兄棄讀大學賺錢養家，妹妹感動表示，視兄長如父。

所謂「長兄如父」，在單親家庭的兄長更是早早就承擔培育弟妹的責任。有港女在網上討論區發文，她自幼喪父，大她8歲的哥哥為了減輕媽媽負擔，16歲起就打工擔起頭家，只盼妹妹能好好讀書。樓主感激哥哥多年付出，視他為父親，每年父親節都為他慶祝。

有港女在「香港討論區」發文，她表示，生父在她年幼時離世，媽媽很辛勞地養大她和大她8歲的哥哥。哥哥不忍媽媽如此辛苦，16歲起就出外打工，中學畢業後更放棄讀大學機會，努力賺錢養家，還叮囑妹妹好好讀書。

最新影片：

樓主坦言，在她心目中，哥哥已像爸爸一樣，所以每年父親節她都會為哥哥慶祝，送禮物或煮飯給他吃。直至今年，哥哥終於結婚，還榮升爸爸，

終於真係過一個佢自己嘅第一個父親節，見到阿哥而家生活幸福，仲有個咁得意嘅仔，我真係好戥佢開心。

不少網民都紛紛留言表示感動，直言「阿哥好好」，並提議請哥哥食自助餐。點擊睇網民留言：

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責任編輯：王明芳

 

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