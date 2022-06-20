【米蘭傢俬展】HERMES搭建4大水塔型場館　主打cashmere大型紡織品家居添暖意

▲ 米蘭傢俬展剛剛結束，HERMES的場館以4座大型結構展示全新家居系列。（圖片品牌提供）

一個世紀疫情，雖然打亂了不少人的步伐，但生活還是要過，生意還是要做，作為一年一度全球傢俬界別最重要的盛事米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），亦因為疫情的關係延期至剛過去的6月7日才正式舉行。雖然現已曲終人散，但設計師絕對沒有因為疫情而放輕腳步，今日就帶大家看看HERMES的全新家品。

相比於專注推出傢俬的品牌，作為皮具和時裝品牌的HERMES，每年於米蘭傢俬展裏所展出的全新家品都走上貴精不貴多的路線，基本上十多件的精品就已經是一整年的精髓中的精髓。

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而各大品牌一如以往都花盡心思在場館設計上，好等參觀者未見到家品實物，單看場館的設計就已經拍案叫絕，這方面HERMES又豈會例外？

今回品牌以4座大型類似水塔結構的場館示人，每一座的結構以木材製造，然後在表面以半透明的顏色紙覆蓋著，在刻意幽暗的燈光環境下帶來神秘感，叫人急不及待一睹全新家品究竟是甚麼的一回事。

而作為一個超級品牌，HERMES是次將5件cashmere製的大型紡織品貫穿於4個場館，當中紡織品應用了不同的編織技術製作，例如以條狀cashmere交織出格子毛毯；人手編織和染色的方巾組成色彩繽紛的大巾拼布；同時亦用上重建工藝組合的幾何圖形，令人想起教堂上漂亮的彩繪玻璃窗。

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至於絎縫大床罩則代表著色彩（絎縫簡單意指長針縫製有夾層的紡織物，使裏面的棉絮等填充物固定）、拼布與傳統絎縫工藝之間的交流。傢俬方面，只有兩張設計極度簡約的椅子以作代表，完全體現了簡單就是美是何等模樣。

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