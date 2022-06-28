【玩具意義】從巴斯光年睇玩具對細路意義 玩具能給予孩子安全感

▲ 巴斯光年做得到，小孩也一樣做得到！

剛剛看了人氣電影《光年正傳》，其實它是一套電影中的電影，《反斗奇兵》的主角安仔在1995年買了玩具巴斯光年，而這套電影就是講述玩具巴斯光年的傳奇經典故事！不少讀者也詢問筆者，究竟玩具對小孩有着什麼意義？

玩具對小朋友來說是非常重要，一些學前小孩甚至相信陪伴他們的玩具是有生命的，小孩很容易愛上一些經典卡通人物，因為卡通人物背後都有着自己的經典故事，例如冰雪奇緣或巴斯光年。在心理學層面，每個小孩其內心深處也會有一些恐懼或不安全的感覺，父母陪伴左右能減輕這不安情緒，但當父母要上班，又或小孩正式上幼兒班，問題就會出現。

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精神分析學家溫尼科特博士 (Dr. D. W. Winnicott) 發表了「過渡性客體」或「移情對象 」(Transitional Object) 的理論，套用於現今社會，在孩子身上最容易看到的過渡性客體，就是經常抱著入睡的玩具或公仔，當父母不在身邊的時候，這過渡性客體就能給予小孩安全感。很多家長意識到它們的價值，並在旅行時隨身攜帶。

巴斯光年雖然是一件玩具，但在《光年正傳》裡面它卻是超級英雄，所以它能給予安仔安全感。對小孩而言，過渡性客體除了是父母的象徵，也是安全感的象徵，它也讓小孩自己給予自己安全感的一種方法。當小孩上學後，只要他們的文具或書包有着冰雪奇緣或巴斯光年這類經典卡通人物的標誌，他們每天回到學校都會生龍活虎和自信不疑。

在成長過程中能對小孩產生影響的，除了原生家庭的父母和兄弟姊妹之外，還有的就是故事。經典的卡通人物故事，通常是從一個困難的情景開始，然後展示主角如何與困境周旋，描述克服問題所必要的過程。不難發現很多經典卡通人物故事都隱藏着我們面對的難題，那些能感動小孩的故事，當中除了反映出小孩心底的慾望或夢想，也反映小孩的內心衝突或一些未能解決的問題。就以《光年正傳》為例，巴斯光年象徵了一個人在困境情況下應有的態度和立場。

經典故事反映的不只是個人問題，而是大部份人也會面對的共同問題。故事能潛移默化地影響小孩的成長，讓小孩懂得什麼行為才是正確，和思考他們將來想要成為怎樣的人。在經典故事當中，卡通人物通常會突顯了問題，但難題總會出乎意料地或神奇地得到解決，而解決的辦法通常也很有創意。

對卡通人物的認同，小孩的信念也會耳濡目染地受到感染，同時也賦予小孩面對未來的勇氣，並幫助他們創造性地扭轉困局。巴斯光年做得到，小孩也一樣做得到！To Infinity and Beyond!

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