【疫苗接種】延長首兩針復必泰間距有助減心肌炎　許樹昌：抗體表現亦會更好

▲ 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府根據專家建議，將18至59歲人士接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由3星期延長至8星期。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，12至17歲人士使用8星期作接種間距已有一段時間，因可減低出現心肌炎的情況。而最近加拿大一項大型研究指，18至24歲人士增加接種時間的間距，同樣有效減低出現心肌炎。

許樹昌今日（20日）在一個電台節目引述，加拿大一項大型研究指，18至24歲人士若相隔30日內接種首兩劑復必泰，患心肌炎的風險是0.009%；如果間距延長到31至55日，機率會降至0.006%；若延長至8星期或以上，風險就進一步降至0.001%。另外，英國一項涉及約590人的研究顯示，相隔6至14周才接種第二針復必泰，中和抗體及T細胞反應，會較相隔3至4周接種好。

許樹昌指，雖接種後出現心肌炎的情況多發生在青少年，但30歲以下都會發生，而成年人亦偶有出現，故將年齡設為18至59歲。不過，本港目前首兩針的接種率分別是93%和88%，許樹昌相信受影響人數不多。至於60歲以上人士，他說，他們的免疫反應相對較弱，因此有需要提早接種，暫時不會更改針對他們的接種建議。

本港情況與新加坡越來越相似

而本港疫情似乎稍有反彈，連續4天確診個案過千宗，許樹昌認為本港目前情況與新加坡越來越相似，兩地基本上都已經透過高接種率，在社區形成保護屏障。而新加坡每日有近3000宗個案，但重症及死亡個案少，估計本港日均個案或會徘徊在1000至2000宗水平。不過，他認為只要重症和死亡個案不多，醫療系統承受到，就不是壞事，反而可讓經濟復蘇。

被問到本港疫情在父親節後有可能會反彈，許樹昌指較多市民外出聚餐或活動，感染機會自然較高，但只要患者以輕症以主，問題應該不大，只要重症和死亡個案不多，最重要醫療系統承受到。

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責任編輯：李榮忠