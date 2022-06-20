【Johnny Vs Amber】世紀官司紀錄片火速上架　安芭稱仍深愛尊尼特普

▲ 《Johnny Vs Amber》的紀錄片將在港播出。（取自facebook）

尊尼特普（Johnny Depp） 跟安芭赫德（Amber Heard）的離婚官司成為過去一個月的矚目國際娛樂新聞，這單涉及誹謗的官司亦已告一段落，法院正式宣判尊尼特普勝訴，將獲得1500 萬美元賠償，一掃被指家暴長達6年的污名。

而這場世紀官司亦以紀錄片形式火速上架，昨晚（19號）及本周日（26號）在Discovery頻道播出。

▲ 世紀官司已告一段落。

在這套名為《Johnny Vs Amber》的紀錄片，當中將採訪雙方法律團隊、親友、證人兩位主角尊尼特普和安芭赫德亦將各自以錄音或錄影的形式參與。透過不同角度的獨家訪談， 以及私家偵探調查、媒體人士角度，以及親朋好友的敘述等內容，並有錄音檔案、照片、警方影音紀錄等，全面拆解這場荷里活大龍鳳官司。

首集紀錄片已於海外的Discovery頻道播出，而於6月25日（星期六）晚上9點55分在myTV Super的Discovery頻道 (ch. 405)首播，並一次連播2集。

▲ 安芭赫德表示仍愛愛前夫。（取自facebook）

在紀錄片播出前夕，安芭赫德亦在輸掉官司後首次現身受訪，侃侃而談跟前夫的恩怨，訪談中強調「自己還愛着Johnny Depp，對他沒有怨恨」，她指曾經試圖修補關係，可惜未能成功，但以後也會全心全意愛對方，而她一直以來也沒有心存報復的企圖，只希望外間把她當作人來看待，安芭的一番言論就引來網民熱論。

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