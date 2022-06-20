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【遲到大王】不少人沒有守時概念 鄭丹瑞：覺得你等他是奉旨

親子 12:49 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

遲到，對某些人來說，不是甚麼一回事。

星期天一大清早，準時七時半到達球場練波，是因為知道球場在八點就開始租給球隊比賽，又或者練習。我們這些塘邊鶴，沒有租場（因為只得我和教練兩人，在場邊也能練習），所以提早到達球場，希望有機會執死雞，趁兩隊的球員未到齊，早一點在球場內練習，直至他們人齊，開始比賽或訓練，我就收工，意猶未盡時，索性走到一旁繼續練波。

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但很多時候，我七點半開始練，練了45分鐘甚至1小時，租了場地的球員才齊人開波，我們已經練習完畢，吃早餐去了。我見到一個奇怪的現象，球場租了給一些地區組織練波，明明八點鐘開始，本應早15分鐘報到，但往往要集齊所有接受訓練的年輕人，起碼要遲20分鐘。更甚者，明知是遲到了，大家依然漫不經心地步入球場，再花五分鐘換波衫、五分鐘熱身，原本90分鐘的場地，他們頂多可以用不到一小時來訓練。

遲到，對他們來說，不是甚麼一回事。我認識的人當中，也有不少沒有守時的概念，而且覺得你等他是奉旨的。曾經有經常遲到起碼兩個鐘頭的朋友，某次只遲了半個小時，就得到大家拍掌讚好，好像他做對了甚麼大好事情一樣。對於我這個古老石山，遲到五分鐘已經內疚到不得了，到今天我仍然堅持，準時是應該的，即使準時的你得不到別人欣賞，因為欣賞你的人遲到，還未出現。

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撰文 : 鄭丹瑞

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