【校長專欄】 大人談話孩童表達意見被罵「插嘴」 校長：童言往往帶出令人深思道理

▲ 初生之犢不畏天地，童言無忌正好道出被時間沖淡的、最純粹的道理。

大人在談話，孩童想表達意見，被罵「插嘴」、「沒禮貌」。好不容易，孩童找到獨處機會，再向大人表達想法，無奈一句「我食鹽多過你食米」，就把孩童的話，活生生的壓下去。筆者從事小學教育工作，多年來和小朋友接觸，深深體會到，只要我們肯用心聆聽，稚嫩的童言，往往能帶出令人深思的道理。



筆者服務的學校為鼓勵書寫，在校內設立郵筒和「郵遞派信服務」，同學可以自由寫信寄往同學或教職員。承蒙同學念記，每星期我都收到他們來信，當中內容之新奇、豐富，是筆者完全沒想過的。

最新影片推介：

大部分同學寫信，言簡意精，最多的就是表達感謝之情。「多謝校長關心，叫我們努力學習」、「謝謝你每天考我金句，讓我學到更多知識」、「感謝你叫我們生日能穿便服回校！」...他們一字一句的感謝，讓我很是感動，這無疑是對我們教育工作者的肯定。

你有否想過，說一句由衷的「謝謝」，在成人世界是多麼的難得？我們習慣別人的付出，漸漸以為一切都是「理所當然」的。所以，服務人員笑面迎人、提供服務，是因為他們收取薪酬。父母對我好、供書教學，是因為要奉行父母的責任.....當認為他人的好只是順勢的責任，或有附帶條件時，我們就難以發自內心的感謝他。大人世界裏的「感謝」，混雜各方考量，有時候，一句「謝謝」只是表面的禮貌、甚至是順口的敷衍呢。

讓我們重拾小孩子的初心吧！直接一點、單純一點。當有人為你付出時，能否拋開計算，單單的、就是單單的為了他的好，而對他說聲「謝謝」呢？反之當別人向你表達感謝時，我們又可否收起懷疑，單單的享受對方給予的肯定？真正的感謝，是既真誠又單純，它是一份正面的能量，能支撐彼此努力、進步下去。



筆者會按同學的信件內容，一封一封執筆回信。一位同學回言：「感謝你的回信，你的回信讓我又驚又喜！」。為何感到「驚」呢？也許是我為人校長的身份，傳統上校長和同學的距離感較大。所以，當同學收到「一校之長」的回信，他們會受寵若驚吧！其實我們作為長輩，不用一味的分享經驗、調正錯誤、慣性說教，而是好好閱讀、用心聆聽、無分界限的尊重彼此。

初生之犢不畏天地，童言無忌正好道出被時間沖淡的、最純粹的道理。讓我們繼續關愛和重視他們的童年，並好好珍惜、細細品嘗他們的童言。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T