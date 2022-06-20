【感謝醫護】年老夫妻染疫入院　醫護做傳聲筒助見最後一面：好返帶你返泰國

▲ （醫管局fb圖片）

生離死別，往往未能預計得到，疫情之下更充滿變數。一對年老夫婦在第五波疫情中染疫入院，分隔在男女病房無法親身相見，幸在醫護協助下仍能透過視像通話鼓勵對方。儘管自己亦是病人，伯伯卻一直掛住自己的老來伴，「認唔認到我啊，要快啲好返啊，好返帶你返泰國啊！」

雖然最後後來方知道是不留遺憾的一聲再見，但這愛情動人時刻仍讓彼此都得到安慰。因此疫情之下，病房之内，律敦治醫院專職醫療團隊努力多走一步，希望給予病人心靈上的支援。

醫管局今日（20日）於facebook分享了其中一個愛情故事，一對伯伯和婆婆同時確診，一同入院，因為病情，伯伯和婆婆溝通上有困難，加上伯伯比起自身病情，更擔心婆婆的情況。一級職業治療師余傑雄（Jacky）和丘樂兒（Doris）擔當「傳聲筒」，希望為病人多行一步。

Jacky憶述伯伯十分擔心婆婆的情況，

當時一到床邊已經感受到伯伯的悶悶不樂、憂心忡忡，伯伯一見到我就緊張地問老婆的情況。伯伯知道可以見婆婆，眼睛都張大，成個人「醒晒」，係愛情嘅力量

醫護人員為伯伯和婆婆安排一次視像見面，伯伯向婆婆承諾道，

認唔認到我啊，要快啲好返啊，好返帶你返泰國啊

Doris憶述

在視像探訪見到伯伯與婆婆的日常生活互動方式，彷彿看見愛情的動人時刻

不久後，婆婆不幸離世，伯伯與婆婆從此天人兩隔。伯伯感激Jacky和Doris當時為他們安排的「最後一面」，當下立刻安排視像通話。

一級物理治療師鍾建華稱，

經歷幫病人進行視像通話，我體會到心靈支援的重要性，亦明白家人對病人的擔心，在往後的視像照顧者訓練都會盡量安排家人能看到病人的情況

醫管局早前因應第五波疫情嚴峻，停止非急診病房探病，以減醫院人流，導致許多市民無法探望患病親友。律敦治醫院有見及此，跨部門合作，自發統籌遙距探訪服務，主動安排病人與家人進行視像通話。

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責任編輯：余思嵐

