【洗衣機藏菌】港男拆開洗衣機內籠發現密麻麻污垢　研究：洗衣機屬細菌溫床洗衫含逾億大腸桿菌

▲ 有網民從淘寶網購拆卸洗衣機的專用工具，發現洗衣機內籠佈滿密密麻麻的泥黑污垢。

洗衣機是家中必備電器，但日常用來洗衫時，你又是否想過內裡暗藏污垢？最近有網民就分開，從淘寶網購了一套拆卸洗衣機的專用工具。當打開洗衣機內籠時，驚人發現內裡竟佈滿密密麻麻的泥黑污垢，令網民不禁感嘆「平時落幾多洗機粉、漂白水結果都係冇咩用」，並表示「依家拆開洗左（咗）起碼安心D（啲）」，引來不少網民熱烈議論。

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據Facebook群組「淘寶開心share」，一名男網民上周五（17日）發帖，分享一組清洗洗衣機的相片。從事主分享的相片可見，洗衣機的內籠周邊佈滿泥黑污垢，外層也有疑似氧化生鏽的痕跡，而事主也分享了清洗後的成果：

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事主盛讚這套拆洗衣機的工具「真心好用」，並表示：「平時落幾多洗機粉、漂白水結果都係冇咩用，依家只需要拆幾粒螺絲就成個內籠抬到出嚟。」又指洗衣機「內籠表面乾淨，實際藏污納垢」，事主表示拆開洗衣機清洗後比較安心，尤其是清洗小朋友的衣物。

帖文引來不少網民留言，有網民稱：「（洗衣機）內籠肉眼望都已經好驚人」，好奇事主是否沒有定期清洗，惟事主回覆稱：「已經每星期洗機」點擊睇更多網民留言：

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美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，並發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

每月兩次「小洗」洗衣機

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康過往接受TOPick訪問時表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用份量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：羅嘉欣