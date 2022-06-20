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【發展基金】第四輪藝發基金即日起可申請　8月31日截止

社會 11:14 2022/06/20

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第四輪藝發基金即日起可申請，8月31日截止。（資料圖片）

社會福利署今日（20日）宣布，第四輪「殘疾人士藝術發展基金」即日起接受合資格的機構或團體申請。所有根據《稅務條例》（第112章）第88條獲豁免繳稅的非牟利機構，只須具備最少兩年為殘疾人士提供有系統的藝術活動或訓練項目的經驗，均可提出申請，截止日期為8月31日。

政府一直致力推廣殘疾人士參與康樂、體育及文化藝術活動，提供合適的活動和設施，讓他們有機會發展潛能和提高生活質素，並鼓勵他們積極參與群體活動，全面融入社會。

藝發基金秘書處已2019年3月成立。政府亦已預留2.5億元資本，資助殘疾人士藝術項目和活動。藝發基金項目分為兩個層面，第一層項目包括為殘疾人士提供基礎及持續的藝術訓練班或課程，讓他們增進藝術知識和培養對藝術的興趣，並發展他們的藝術潛能；第二層項目旨在資助機構舉辦較為大型、具影響力和持續性的項目，協助擁有優厚藝術潛質的殘疾人士追求卓越，在表演、視覺或創意藝術的範疇上發展個人事業。

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責任編輯：李榮忠

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