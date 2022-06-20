【好人好事】3個兒子1個新抱不願照顧 上水拐杖婆婆截的士求診遇好心司機

▲ 認知障礙婆婆忘記診所地址，幸好遇到好心的士司機。

「老吾老以及人之老」，每個獨居老人都需要社會更多關顧。有的士司機日前在上水遇到一名撐拐杖的婆婆截的士，聲稱要前往診所求診，惟她上車後，卻說不出要去的地址。好心司機則一邊慢駛，一邊耐心安慰婆婆，「唔緊要我慢慢開，你慢慢諗清楚」，司機告訴婆婆附近多個診所附近的地標，希望讓婆婆想起地址。

可惜最後抵達婆婆說出的診所地址，診所卻未開門應診，司機只好送婆婆回家。婆婆向的士司機表示，自己有三個兒子一個新抱，但都不願照顧她，司機大感心酸，到達目的地後拒收車資，而婆婆則不好意思讓對方「倒貼」，硬塞了20元給司機。

有的士司機在Facebook群組發文分享經歷。該司機表示，在上水金錢村有一名撐著拐杖的婆婆上車，惟婆婆緩慢上車坐定後，只吞吞吐吐地表示，「我要去睇醫生，但係唔記得要去邊度睇？」雖然司機聽後也有點手足無措，「我當時個心諗點算？」不過他仍舊繼續開車，又安慰婆婆，「唔緊要我慢慢開，你慢慢諗清楚」。

同時，司機又逐個說出附近診所的名稱，提示婆婆，幾分鐘後，婆婆終於表示，要去「賽馬會診所」。司機印像中，該診所要預約，切當然是星期六下午，並非應診時段。惟婆婆也未能肯定，僅表示，「我都唔知㗎！」

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司機唯有硬著頭皮駛往該診所。期間他勸婆婆下次找家人陪同求診，「點知即刻挑起阿婆嘅傷心處，阿婆用好平淡但係又心酸嘅語氣話：我有三個仔一個新抱，但係佢哋使晒我啲錢，就唔再理我！」司機聽後也不知如何安慰婆婆，唯有保持沉默，到目的地後，果然發現診所未有開門。司機大感心酸，於是決定送婆婆回到金錢村的家。

最後婆婆下車時，計價錶顯示60多元，司機則立刻按了取消鍵，告訴婆婆「阿婆你慢慢攞齊嘢落車啦，你唔使俾錢喇，當我請你食生果啦。」婆婆既感動又不好意思，回答道：「唔得，你都要搵食架嘛！」最後經歷一番擾攘，司機勉強收下婆婆20元，「阿婆夾埋俾咗廿蚊我然後千多萬謝咁落車。」

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司機在帖文中感慨道：「望住佢篤住拐杖佝僂嘅背影，一陣心酸湧上心頭！希望阿婆嘅仔女並唔係阿婆所講咁不孝，祇係阿婆少少認知障礙嘅幻覺。」

帖文引起不少同行留言，有人大讚樓主「好感動！好人一世有好報！」；「師兄！人間有情！這也是開的士的動力, 能賺錢當然開心, 能幫人更美！」；「遇到了是緣份也是福份，這位的士師兄是積福，好人有好報。」；「阿婆似乎有認知障礙症，好彩遇上你！最重要是問多一句，少一個迷失的機會。」

此外，亦有網民對感嘆婆婆的際遇，「但願所有老人家都老有所依，得到基本生活同照顧。」

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責任編輯：王明芳