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【昔日男神】41歲陳冠希返港與李璨琛父女敍舊　回顧Edison由浪子成暖爸之路

娛樂 13:26 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

陳冠希曾為一代男神，風靡萬千少女。

昔日一代男神陳冠希（Edison）Edison低調返港並出席好友MC仁藝術展，久未在港露面的他頓時成為網民焦點，指他比起之前在美國蒼老容貌，回春兼且清減不少。其實Edison現年只有41歲，可能在外國時常曬太陽令皮膚顯老。如今變回型佬，令不少人揣測他是否將復出拍電影。

Edison早前與愛女Alaia開直播時，被對方爆料指正在製作電影，雖然他否認開戲一事，但網上有資料指Edison有份參演中國的密室系列電影第3部《密室之不可逃脫》，未知Alaia爆料所指的是否這部作品。

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今次難得回港，Edison當然珍惜時間與好友相聚。適逢昨日（6月19日）是父親節，他與同樣已為人父的李璨琛聚會，李璨琛帶同廣受網民歡迎、有「最萌星二代」之稱的女兒李元元（Lucy）與Edison見面。

Edison與李璨琛於2000年合作電影《特警新人類2》而結緣，及後在2006年再度合作電影《狗咬狗》，二人由昔日由不羈浪子變成幸福暖爸，各人都增添一份成熟感。

李璨琛帶女兒Lucy與陳冠希聚舊。（Instagram圖片）

風摩萬千少女

Edison在香港就讀國際學校時曾與謝霆鋒為同學。在1999年，他因拍黎明的信用卡廣告被星探相中，後來在20歲以歌手身份正式出道，曾發行多張專輯。

千禧年代，Edison更是電影界寵兒，拍攝的作品包括《特警新人類2》、《玉女添丁》、《九個女仔一隻鬼》、《無間道》等，現在成不少人的港產片集體回憶。

當年Edison外貌正值高峰期，憑英俊外表迷倒不少女粉絲，加上在歌影雙線發展，人氣媲美今日的姜濤。桃花運旺的他有不少緋聞，2008年因跟多個女星的親熱照流出，震撼娛圈，備受抨擊的Edison宣布無限期退出幕前。

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生活奢華

其後專注個人潮牌服裝生意，做得有聲有色。雖然淡出幕前，Edison仍保持社交平台活躍，與香港粉絲互動。憑生意致富的他，不時在網上晒名錶及限量版潮物，生活依然奢華。

Edison於2017年與內地名模秦舒培結婚後誔下女兒Alaia，他經常大方分享妻女的家庭照，去年乘搭私人飛機與家人到夏威夷度假。

有指他早在2016年便以約285萬美金在美國買入4千呎獨立屋，婚後一家三口定居於此，太太亦經常分享美國生活照，當中可見豪宅有戶外泳池及spa房，很能享受生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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