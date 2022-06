【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力

《全民造星》系列先後打造出MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR,「新人金」張天賦(MC)也是從《造星II》出道。

當中《造星II》冠軍吳啟洋(Phoebus)不時被指欠缺發圍機會,但漸漸已在綜藝、劇集中看到他的演出,他也終於推出首支個人單曲《漸漸地》,似乎也劍指今年樂壇的新人獎項呢!

MakerVille CEO魯庭暉(魯生)在今日(6 20日)於個人IG發帖文替Phoebus打氣。此外,P1X3L隊友George(歐鎮灝)、MIRROR成員 Edan(呂爵安)與Stanley(邱士縉)、吳海昕等也留言支持。

最新影片推介:趙希洛專訪

Phoebus推個人作

身為環球唱片歌手、MakerVille旗下藝人、P1X3L成員的Phoebus終在出道近3年派上首支個人單曲《漸漸地》,歌曲已於各大音樂平台上架,MV也將於今晚8時在環球的YouTube Channel首播,令一眾粉絲相當期待!

在預告上架時,隊友George留言「等拎獎啦」、Edan則稱「Wow phoebus!!」,而與Phobeus合作《i.SWIM》的吳海昕就留下一句「班長威風」。粉絲也十分興奮:「buses人數漸漸地上升」、「終於!叻仔」、「淨係前奏同mv teaser已經好吸引」、「我由你開始比賽一直支持到你現在了」。

George其後再於IG限時動態內稱:「我哥這個MV太型了,歌又好聽,人又帥」、「你試幻想一下,瞓唔著可以做咩,無錯,就係聽歌」。另一位隊友Marco(葉振弘)表示「MV好睇」。

Ian(陳卓賢)也於IG限時動態轉發歌曲,並稱讚對方是很努力、很認真對待事情的人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

魯生加持

魯生在旗下藝人推出作品期間,有時也會於Instagram發帖文,分享作品背後的故事或對藝人的看法,他也為Phoebus寫下一番說話,Phoebus也於IG限時動態內轉發,稱「I will try my best as always」!

對上兩年,同事們覺得Phoebus 係一個「樣樣嘢都幾好但硬係好似唔夠多人鐘意」嘅人。



試下綜藝、試下拍劇,而家,試下出Solo。



我好遠好遠咁觀察,老實,我唔覺得佢d戲好勁,d歌好正,但係,每次我睇到嘅,係呢個人不合比例嘅勤力。我意思係,佢果隻對每一個Job每一個casting每一步舞每一個機會嘅落力大到一個位真係好似嘢嘢都當最後一shot咁。



好多人講佢,就又話佢係造星2冠軍又點。我一廂情願地覺得,咁又何苦呢。一個新人,未夠好就要進步,fair,但對於一啲無謂嘅枷鎖,我覺得佢根本無理過,佢同其他兩個隊友,只係好focus 每一次機會。



呢首歌,我估唔會令佢即刻大紅大紫。但呢首歌,值得一個fair shot。

▲ 魯生為Phoebus「加持」!(經濟日報圖片庫)

多元化發展

Phoebus在成為《全民造星II》冠軍後,與George、Marco組成P1X3L,先後推出過4首歌曲,兼奪得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇生力軍組合銅獎」。

Phoebus也參與劇集演出,於最近播出的劇集《冥冥之中》中飾演家明,也有尚待播出的《i.SWIM》、《季前賽》,也是他佔戲比較重的劇集。

至於綜藝節目方面,P1X3L三子一同主持過《聲控鬥室》、《大海男兒》、《囝囝女女730》,其中《七救星》獲七師傅為組合賜名為「OMG」後更為人熟悉,四人更一同推出歌曲《Oh My 7 God(JNYBeatz Remix)》。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5