【全民造星II】P1X3L成員吳啟洋首推個人單曲　魯庭暉形容Phoebus：不合比例嘅勤力

《全民造星》系列先後打造出MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR，「新人金」張天賦（MC）也是從《造星II》出道。

當中《造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）不時被指欠缺發圍機會，但漸漸已在綜藝、劇集中看到他的演出，他也終於推出首支個人單曲《漸漸地》，似乎也劍指今年樂壇的新人獎項呢！

MakerVille CEO魯庭暉（魯生）在今日（6 20日）於個人IG發帖文替Phoebus打氣。此外，P1X3L隊友George（歐鎮灝）、MIRROR成員 Edan（呂爵安）與Stanley（邱士縉）、吳海昕等也留言支持。

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Phoebus推個人作

身為環球唱片歌手、MakerVille旗下藝人、P1X3L成員的Phoebus終在出道近3年派上首支個人單曲《漸漸地》，歌曲已於各大音樂平台上架，MV也將於今晚8時在環球的YouTube Channel首播，令一眾粉絲相當期待！

在預告上架時，隊友George留言「等拎獎啦」、Edan則稱「Wow phoebus！！」，而與Phobeus合作《i.SWIM》的吳海昕就留下一句「班長威風」。粉絲也十分興奮：「buses人數漸漸地上升」、「終於！叻仔」、「淨係前奏同mv teaser已經好吸引」、「我由你開始比賽一直支持到你現在了」。

George其後再於IG限時動態內稱：「我哥這個MV太型了，歌又好聽，人又帥」、「你試幻想一下，瞓唔著可以做咩，無錯，就係聽歌」。另一位隊友Marco（葉振弘）表示「MV好睇」。

Ian（陳卓賢）也於IG限時動態轉發歌曲，並稱讚對方是很努力、很認真對待事情的人。

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魯生加持

魯生在旗下藝人推出作品期間，有時也會於Instagram發帖文，分享作品背後的故事或對藝人的看法，他也為Phoebus寫下一番說話，Phoebus也於IG限時動態內轉發，稱「I will try my best as always」！

對上兩年，同事們覺得Phoebus 係一個「樣樣嘢都幾好但硬係好似唔夠多人鐘意」嘅人。



試下綜藝、試下拍劇，而家，試下出Solo。



我好遠好遠咁觀察，老實，我唔覺得佢d戲好勁，d歌好正，但係，每次我睇到嘅，係呢個人不合比例嘅勤力。我意思係，佢果隻對每一個Job每一個casting每一步舞每一個機會嘅落力大到一個位真係好似嘢嘢都當最後一shot咁。



好多人講佢，就又話佢係造星2冠軍又點。我一廂情願地覺得，咁又何苦呢。一個新人，未夠好就要進步，fair，但對於一啲無謂嘅枷鎖，我覺得佢根本無理過，佢同其他兩個隊友，只係好focus 每一次機會。



呢首歌，我估唔會令佢即刻大紅大紫。但呢首歌，值得一個fair shot。

▲ 魯生為Phoebus「加持」！（經濟日報圖片庫）

多元化發展

Phoebus在成為《全民造星II》冠軍後，與George、Marco組成P1X3L，先後推出過4首歌曲，兼奪得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇生力軍組合銅獎」。

Phoebus也參與劇集演出，於最近播出的劇集《冥冥之中》中飾演家明，也有尚待播出的《i.SWIM》、《季前賽》，也是他佔戲比較重的劇集。

至於綜藝節目方面，P1X3L三子一同主持過《聲控鬥室》、《大海男兒》、《囝囝女女730》，其中《七救星》獲七師傅為組合賜名為「OMG」後更為人熟悉，四人更一同推出歌曲《Oh My 7 God（JNYBeatz Remix）》。

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