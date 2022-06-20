【凍齡男神】與兒子馬在驤齊半祼上身騷肌　馬德鐘茹素逆齡回春

▲ 馬德鐘與兒子齊齊晒肌。

馬德鐘與太太張筱蘭的23歲兒子馬在驤，盡得父母優良基因，擁有高挑的身形兼俊俏的樣貌，難怪被封為最型的「星二代」之一！

向來父子感情要好的他們，日前齊齊拍片騷胸震波，二人半裸上陣，跟着音樂震波，相當有節奏感，最後他們更擺出一個chok爆型格甫士，令不少網民紛紛讚好，更表示他們絕能展示到男士的魅力及強壯，更大讚馬德鐘絕不比兒子輸蝕。

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【星二代尖子】馬德鐘夫婦赴澳洲見證重要時刻 兒子馬在驤悉尼大學一級榮譽畢業

文武雙全

馬在驤是位運動健將，中學就讀香港法國國際學校的他專長是游泳，曾在多個泳界比賽有出眾成績，2017年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，並代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。其後馬在驤離港，到澳洲悉尼大學升學。

除運動了得外，讀書同樣是學霸一名，馬在驤在悉尼大學主修機械工程系，雖因疫情關係，一度在香港以遙距方式繼續學業，但對他影響不大，終仍能以一級榮譽的優異成績畢業，絕對是文武雙全。

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茹素後身心有改變

另外，雖然馬德鐘已53歲，但身材依然很健碩，皆因他不時做運動，包括健身、跑步和行山等，加上他在數年前開始茹素採取「整全植物膳食」來吸收足夠營養，令病痛更大大減少。

他曾接受TOPick訪問時指是受父母和身邊朋友離世影響，故有茹素念頭：「父母在50、60歲時間始有糖尿、高血壓等病痛，眼見他們在人生最後的數十年要吃許多長期性的藥物，去幫助自己的身體。我不想開始生病了、身體出問體響起警號，才改變自己的生活，而是希望在身體狀態好的時候開始維持。」

而且茹素後，馬德鐘指身體確實有極大轉變，他發現身心健康都有明顯改善，減少皮膚敏感、呼吸道過敏，病痛也明顯變少，並覺得很有活力。3個月內瘦了20磅，並去掉水腫，難怪樣子都回春，更有「凍齡男神之稱」。

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