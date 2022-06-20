【疫苗接種】復必泰首兩針間距延長至8周　專家指患心肌炎或心包炎風險減低

18至59歲的人士如選擇接種復必泰疫苗，第1劑與第2劑的間距由3星期延長至8星期， 衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和表示， 政府聯合科學委員會提出這項建議，考慮到數據顯示打第一針與第二針復必泰間距較長，可產生的免疫反應較好，出現心肌炎或心包炎風險亦較低。

林永和今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，市民如非急切需要而打針，如前往外地，可等到接種首劑後，等多5周才打第二針，因為長遠保護力及有利降低患心包炎的風險。 他舉例加拿大相關數據，以第一針與第二針復必泰分別間距3星期及8星期比較，出現心包炎風險可相差近10倍。

不過他強調，早前接種首兩針相隔3周的市民不用擔心出現副作用，因為接種後出現心肌炎或心包炎風險機率十分低，即使發病亦會在一周內出現，只要市民注意期間不要進行劇烈運動，風險亦會大大降低。



他提到，世衞早於今年1月已公布相關指引，但正值本港開始爆發Omicron變種病毒，來勢亦猛烈，在權衡不同因素下，當時希望市民加快接種提高免疫保護。

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記者：陳麗娜