【開心速遞】向大小姐辭職盡吐苦水　無知May：你根本唔知我做嘢有幾辛苦

▲ 《開心速遞》的無知May（趙希洛飾）向大小姐（林淑敏飾）辭職。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來從生活中取材，昨晚（19日）播出的一集講述無知May（趙希洛飾）無法忍受大小姐（林淑敏飾）的態度而向她提出辭職要求，無知May跟大小姐坦白說出心底話，代打工仔向老闆盡吐苦水，引起不少觀眾共鳴。

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主撲攤牌

《開心速遞》昨晚（19日）播至第1630集「難聽過粗口的說話」，一向高高在上的大小姐與其秘書阿May展開主僕對話，阿May亦忍不住「攤牌」，數盡大小姐的不是。

目中無人的大小姐跟阿May說：「你跟着我，你三生有幸執到喇！」

阿May要爆了，她怒指：「我最憎就係你咁樣講嘢，你次次都講到我做嘢好似好輕鬆、好得閒，咩都唔洗做，淨係做一個花瓶，但你根本就唔知我做嘢有幾辛苦。」

大小姐問她：「你係一個秘書仔咋嘛，你做嘢可以有幾辛苦啊？」

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無知May辭職

阿May反駁：「你講到做嘢係份優差咁你唔自己去做？」

她續說：「做呢啲都唔係最難頂，係事後要聽你講一啲好難聽嘅說話，你根本就冇當我係人。好似你明明放我假，卻叫我回來工作。我明明踩咗兩晚通頂，係我嘅補假來的，你卻叫我回來工作。你次次都同人講你對我幾咁好、幾咁錫我，但冇人知我背後受咗幾多委屈、硬食咗你幾多難聽嘅說話。」

最後，阿May「劈炮唔撈」：「我頂唔順你我先辭職㗎！」