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【HBO劇集】吳彥祖《西部世界》第4季6月26日上架　一代男神預告片現身2秒展現兩個形象

休閒消費 13:09 2022/06/20

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吳彥祖於HBO神劇《西部世界》預告片出現2秒畫面！（圖片：HBO））

HBO 神劇《西部世界》（Westworld）睽違兩年終於再度回歸，官方自5月釋出首支預告片，並宣布於6月26日在 HBO Max 上架，但保密功夫做到足，一切資料完全欠奉！就連明明有份參演的吳彥祖，都得靠自己在社交平台上轉發劇集預告，並表示自己將會現身在《西部世界》第４季！ 日前官方加推第二條宣傳片，在長達2分12秒的宣傳片中，清晰見到2個不同形象的吳彥祖出現達２秒之長！

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上趟他表示讚賞劇組起用Lou Reed的《Perfect Day》做背景音樂（也曾於經典電影《迷幻列車》出現過），今次他以「The world is not as you know it（這個世界並非如你所認識） 」來推介此次有份出演的預告片，分別於1分24秒同２分03秒，各有１秒出場畫面。由imdb資料，《西部世界》第4季首集片長達有54分鐘，除了他之外，還有憑《夢斷城西》獲得奧斯卡和金球獎最佳女配角獎的亞莉安娜狄伯斯（Ariana DeBose）和模特兒Aurora Perrineau（奧羅拉佩里紐）加盟。

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《西部世界》由尊立頓路蘭（基斯杜化路蘭 Christopher Nolan之弟）和麗莎喬伊（Lisa Joy）夫妻檔一起創作的燒腦神劇，改編自美國小說家米高克萊頓導演和編劇的1973年同名科幻電影。據知，吳彥祖曾主演麗莎喬伊執導的電影《回憶潛行》（Reminiscence），故有劇迷猜測吳彥祖將以《回憶潛行》中的反派角色在《西部世界》劇集中客串。

記者：黃鑑江

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