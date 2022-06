【HBO劇集】吳彥祖《西部世界》第4季6月26日上架　一代男神預告片現身2秒展現兩個形象

▲ 吳彥祖於HBO神劇《西部世界》預告片出現2秒畫面!(圖片:HBO))

HBO 神劇《西部世界》(Westworld)睽違兩年終於再度回歸,官方自5月釋出首支預告片,並宣布於6月26日在 HBO Max 上架,但保密功夫做到足,一切資料完全欠奉!就連明明有份參演的吳彥祖,都得靠自己在社交平台上轉發劇集預告,並表示自己將會現身在《西部世界》第4季! 日前官方加推第二條宣傳片,在長達2分12秒的宣傳片中,清晰見到2個不同形象的吳彥祖出現達2秒之長!

上趟他表示讚賞劇組起用Lou Reed的《Perfect Day》做背景音樂(也曾於經典電影《迷幻列車》出現過),今次他以「The world is not as you know it(這個世界並非如你所認識) 」來推介此次有份出演的預告片,分別於1分24秒同2分03秒,各有1秒出場畫面。由imdb資料,《西部世界》第4季首集片長達有54分鐘,除了他之外,還有憑《夢斷城西》獲得奧斯卡和金球獎最佳女配角獎的亞莉安娜狄伯斯(Ariana DeBose)和模特兒Aurora Perrineau(奧羅拉佩里紐)加盟。

《西部世界》由尊立頓路蘭(基斯杜化路蘭 Christopher Nolan之弟)和麗莎喬伊(Lisa Joy)夫妻檔一起創作的燒腦神劇,改編自美國小說家米高克萊頓導演和編劇的1973年同名科幻電影。據知,吳彥祖曾主演麗莎喬伊執導的電影《回憶潛行》(Reminiscence),故有劇迷猜測吳彥祖將以《回憶潛行》中的反派角色在《西部世界》劇集中客串。

記者:黃鑑江