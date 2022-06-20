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【學做父親】憶亡父為口奔馳早出晚歸身影　陳家亮學做全天候爸爸與孩子做朋友

醫生診症室 13:18 2022/06/20

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陳家亮學習做「全天候」爸爸

上一代父親總給人沉默、嚴肅的印象。父親節將近時，中大醫學院院長陳家亮也憶起昔日辛勞養家的父親。他在其facebook專頁發文稱，父親為口奔馳早出晚歸，留在腦海中的只有他天還未亮就外出的背影，以及回家時疲倦的身軀。時代不同，父親所面對的挑戰也不同。他認為，現今的父親需學做「全天候」爸爸，學做孩子的好朋友，如今亦成為他終身學習的課題。

最新影片推介：

陳家亮全文如下：

執筆當晚，正是父親節前夕。回家途中經過百貨公司的櫥窗，才記得星期日是父親節。生活實在忙得令人喘不過氣，每天都要肩負起不同的角色： 行醫、行政、教育及創科，忙碌的歲月不知不覺間把最寶貴的東西都偷走了，以往每天傍晚回家，女兒都會撲上來擁抱我，用力地親親daddy。随着歲月消逝，孩子漸漸長大，那個親親daddy的小女孩亦在不知不覺間消失了。

上世紀的父親活在艱苦的年代，大多都是為口奔馳，為着養家餬口被迫早出晚歸，在孩子心目中，爸爸是一隻不折不扣的工蜂，每天辛勞工作直至最後一口氣，沒有什麽父親節，只有他在天還未亮便外出的背影，和拖着長長的影子、疲倦的身軀回家。如今父親不在，只能夠在腦海中尋找舊日記憶。

有一首家傳户曉的歌曲叫「世上只有媽媽好」，不禁令我想起林子祥的「追憶」，當中有幾句思念爸爸的歌詞：「徘徊悠悠長路裡，今天我知道始終要獨行⋯⋯時日在我心留低許多足印，從前從前曾共我一起的仍然在心裏逗留，從前誰曾燃亮我的心，始終一生在心內逗留。」

現今世代當父親的卻面對着不同的挑戰，除了生活的擔子外，他們也要樹立父親的榜樣。上一代的父親是嚴父，現今的父親要學習做孩子的好朋友，他們需要的是一個「全天候」的爸爸。孩子快樂的時候可以與他們分享喜悦；沒有心情或鬧情緒的時候便懂得迴避，不會「問長問短」；當孩子有需要「緊急服務」的時候，例如接送回家、做苦力、打曱甴等等，便要隨傳隨到；有一天他們找到了自己的摯友，做爸爸的便要曉得知情識趣、退居幕後⋯⋯

不單學醫，原來做「全天候」爸爸也要終身學習。但願天下子女不只是在父親節才想起那位永遠在幕後默默支持你們的爸爸，要多些親親 daddy。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick編輯擬定。

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責任編輯：羅嘉欣

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