【慳電貼士】男子冷氣開26度熱醒調低溫度降溫耗電　專家8招教慳電慳錢貼士

▲ 男子冷氣常開26度熱醒。調低溫度降溫極耗電，專家8招教慳電慳錢貼士。

酷熱天時，多數人都選擇開冷氣消暑。有台灣網友曾在討論區詢問「冷氣開幾度？」，引來不少議論。有專家分享冷氣慳電慳錢貼士，在消暑之餘還可節省電費。

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在討論區詢問「冷氣開幾度？」的網友表示，各界所提倡的冷氣設定溫度為26度，但他覺得26度不夠冷，因此選擇先開到24度加速降溫，等空間變涼後再轉為26度。

不過，如此開冷氣方式非常「NG」。台灣的電力公司解釋，冷氣開始運轉時是最耗電的階段，因會高功率運轉以達到設定溫度。若一開始調成低溫，反而拉長高功率運轉時間，電費飆升。

此外，曾有日本節目實測，在36°C高溫房間將冷氣調至最低的18°C，結果需時約7分鐘才感到明顯降溫。反映開冷氣時調低溫度方式不僅耗電，而且效率較低。

TOPick綜合專家教大家慳電慳錢貼士，包括將氣溫調高1度、冷氣+風扇配合使用等。

冷氣慳電慳錢貼士

1. 調風量+搭配風扇

日本節目實測，開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。另外，搭配風扇使用，有助室內空氣對流，將冷風傳到更遠的地方，提高冷房效果，慳電之餘也能預防患上「冷氣病」。

2. 溫度調高1度

專家指出，冷氣最佳溫度應為25°C至28°C。靜坐或只進行輕度活動時，溫度可稍調高。因溫度每調高1度，就可以節省約7%至10%電費。而設定為26至28度，並搭配風扇使用，就已足夠涼爽。

3. 可選用「變頻冷氣」

「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對省電；其中又以能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電。根據消委會過往測試結果，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%，每年所需電費為$469至$567，較定頻式冷氣節省近一半價錢。

4. 避免陽光直射

冷氣機的安裝位置，會影響耗電量。若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

5. 定期保養

冷氣機需定期安排檢查、保養及維修。市民應每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

6. 睡覺時不必調低溫度

人在熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣遙控器設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

7. 應用則用 不用則關

林超英曾自言家中電器多，但全屋電器一律「應用則用」，例如碗筷多時，才會使用洗碗機。所有電器也從不「待機」，不使用時就會切斷電源，能慳下不少電費。

8. 選用第一級能源標籤產品

對於家中如雪櫃等必須長開的電器，林超英表示，選用有「第一級能源標籤」產品，便是最慳電的。

消委會推介4款3/4匹窗口式冷氣機

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責任編輯：羅嘉欣