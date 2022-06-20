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【天晴酷熱】天文台料一連3日酷熱最高33度　新界料達35度

社會 12:19 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

本港地區下午及今晚天氣預測 下午短暫時間有陽光。（資料圖片）

天文台今日（20日）表示，一股偏南氣流繼續影響本港，今早有零碎雨區橫掃本港，由凌晨到今早6時沙田區錄逾10毫米雨量。厚實雲層影響廣東西面及內陸，而本港附近雲層有隙縫，日間短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。隨後高空反氣旋向西伸展，未來兩三日天晴酷熱。

天文台預測下午及今晚本港地區下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。展望明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，未來數日華南沿岸天晴酷熱。預料該高空反氣旋在下周初稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，周三至周五天晴酷熱，市區日間最高氣溫約33度。周六及周日大致天晴，市區日間最高氣溫約32度。

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責任編輯：余思嵐
 

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