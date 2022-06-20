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【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流

休閒消費 13:51 2022/06/20

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OL分享簡易鎮江排骨食譜。

最近天氣濕熱，又經常下雨，喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了開胃且送飯一流的上海菜式——鎮江排骨，只需要5款材料及30分鍾便完成，4個步驟便可以在家中都享受開胃上海菜！

材料

材料。（圖片獲Isti dining table授權提供）

一字排 500g 切件
冰糖 45g
玫瑰露酒 1茶匙
鎮江香醋  30ml
白芝麻 適量

排骨醃料

生抽 2茶匙
玫瑰露酒  1茶匙
砂糖 半茶匙
1茶匙

調味料

2片
八角 2粒
棵切段
生抽 20ml
老抽 1湯匙
清水 100ml
    點擊圖片放大
    +3
    +2

做法

1. 排骨用生粉水洗淨，放入醃料醃30分鐘。

2. 下油開鍋，加入排骨和冰糖，炒至冰糖溶化，排骨上色變金黃，濽入玫瑰露酒。

3. 加入調味料，煮沸後合蓋小火煮20分鐘。

4. 取出八角、薑片和蔥段，加入鎮江香醋，試味；大火炒至收汁、濃稠有黏性即可上碟，灑上蔥花和白芝麻即成。

「Isti dining table」指上海菜講求濃油赤醬，顔色要深紅而且有光澤，正統做法是先炒冰糖至焦糖化，再加排骨炒至上色，不過火喉要控制得剛剛好，要不然好易燒焦。而這個食譜是排骨加冰糖一起拌炒，更易控制而且同樣做到上色效果，香醋經長時間加熱酸味會減少。

最後才加再試味最後大火煮至收汁，黏黏地又帶有光澤就大功告成！

以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。

Instagram：kiuu922

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責任編緝：蕭雅文

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