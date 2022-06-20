【靚太廚房】天氣濕熱OL教煮簡易開胃上海菜　4步神還原鎮江排骨配飯一流

▲ OL分享簡易鎮江排骨食譜。

最近天氣濕熱，又經常下雨，喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了開胃且送飯一流的上海菜式——鎮江排骨，只需要5款材料及30分鍾便完成，4個步驟便可以在家中都享受開胃上海菜！

材料

▲ 材料。（圖片獲Isti dining table授權提供）

一字排 500g 切件 冰糖 45g 玫瑰露酒 1茶匙 鎮江香醋 30ml 白芝麻 適量

排骨醃料

生抽 2茶匙 玫瑰露酒 1茶匙 砂糖 半茶匙 油 1茶匙

調味料

薑 2片 八角 2粒 蔥 棵切段 生抽 20ml 老抽 1湯匙 清水 100ml

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做法

1. 排骨用生粉水洗淨，放入醃料醃30分鐘。

2. 下油開鍋，加入排骨和冰糖，炒至冰糖溶化，排骨上色變金黃，濽入玫瑰露酒。

3. 加入調味料，煮沸後合蓋小火煮20分鐘。

4. 取出八角、薑片和蔥段，加入鎮江香醋，試味；大火炒至收汁、濃稠有黏性即可上碟，灑上蔥花和白芝麻即成。

「Isti dining table」指上海菜講求濃油赤醬，顔色要深紅而且有光澤，正統做法是先炒冰糖至焦糖化，再加排骨炒至上色，不過火喉要控制得剛剛好，要不然好易燒焦。而這個食譜是排骨加冰糖一起拌炒，更易控制而且同樣做到上色效果，香醋經長時間加熱酸味會減少。

最後才加再試味最後大火煮至收汁，黏黏地又帶有光澤就大功告成！

以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。

Instagram：kiuu922

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責任編緝：蕭雅文