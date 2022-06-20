【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因

▲ 樂仔與Daniel傾得很開心。

由余文樂監製，分享其生活品味及時尚的自家視頻《Inside Out》 第二季，反應愈見熱烈，樂仔於本季第5集，找來現居於美國、現為職業賽車手的好友吳彥祖（Daniel）擔任嘉賓。

Daniel更即席駕駛保時捷乘載樂仔，二人齊分享駕駛、家庭、事業等話題，更爆古天樂為何仍然積極拍戲。

【豪氣爸爸】余文樂賣自家NFT破紀錄勁賺1.4億 豪駕$800萬勞斯萊斯接兒子放學

最新影片推介：趙希洛專訪

相識多年從未合作

Daniel與樂仔相識多年，是知心好友，大家在影圈工作廿多年，出奇地卻沒有機會合作碰面，樂仔笑說：「我們兩個沒有一起工作過，大概是有他就沒有我，每次都擦身而過。」

雖然是好朋友，但二人上次見面已經相隔3年，Daniel現時為Tazio車隊賽車手，是次獲樂仔安排一部PORSCHE 911 Carrera 4S讓Daniel駕駛，一齊分享車經。

Daniel駕駛着保時捷跑車高速行駛，坐在客座的樂仔感到車速甚高，更笑說：「唔使驚，我是專業的。」

▲ Daniel與樂仔相識多年。

分享拍戲往事

樂仔與Daniel在節目中異口同聲表示，都想追求自己想做的事情，樂仔說：「我們都有相同的想法，我跟他已經拍戲很久，這時候他想賽車，他再不賽車他就沒有體力，及專注力去做他想做的事情。」

從影廿多年的Daniel表示，不是不想拍戲，只是想挑選適合的演出。二人談到過往拍戲的趣事，二人回想入行拍戲時，甚麼也不懂，只會問導演問題，為甚麼這樣拍，余文樂笑言：「曾被劉偉強罵，你懂個屁，你只管演好自己對白就好了。」

Daniel從前常被笑對白說不清楚，樂仔說：「因為他來到香港才學廣東話，他廿多歳才由零開始學，當然是發音不標準。」

Daniel表示，讀劇本時皆要找同事幫他讀出中文發音，他再寫下英文拼音，他說：「我到現在只能看懂百分之20、30，我還是不能看中文。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

以家庭為重 讚古仔責任心重

現在二人同是爸爸身份，Daniel說：「我們生孩子之後有很清楚目標，想做一個怎樣的爸爸，不想一直拍戲，而小朋友不認得自己，不知道爸爸是一個怎樣的人，你賺了很多錢給他的未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔。」

談到演員工作，樂仔在節目中透出一個小秘密，樂仔向Daniel表示，曾問過古天樂為何賺這麼多錢，這麼累還不停下來？

樂仔說：「古仔跟我說，『你以為我不想停嗎？你知道我一個月要發多少薪水給員工？如果我不做，他們就沒有工作。』這是他的責任感，他已經把員工當成家人，另一個責任是為了電影圈，他認為多拍一部戲就令大家有多些工作。」