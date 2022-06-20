【21克公寓】小儀陳健安首度合作做主持　陳浩源危家銓分享劫後重生經歷

▲ 殘奧運動員（左起）陳浩源和危家銓分享劫後重生經歷。

ViuTV全新節目《21克公寓》將由今晚（6月20日）起播出，節目以一間公寓（Share House）為中心，主持人阮小儀和陳健安（安仔）分別飾演店主及住客。

兩位主持會向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後的生活，並一起做一件具有特別意義的事情。當中亦會訪問醫學界人士，從專業角度分析當中的險死個案。

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積極態度感動小儀安仔



節目於今晚（6月20日）播出的第1集，邀請到兩位殘奧運動員陳浩源和危家銓分享劫後重生的經歷。

兩位同是經歷意外後才成為殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。

陳浩源憶述指發生車禍發生後，在沒有麻醉藥的情況下，消防員需要即時用工具為其截肢保命。而危家銓分享指被推落地鐵月台後，當時反應十分冷靜和不感到任何痛楚，及後更曾一度看到人生走馬燈。 兩位積極樂觀的人生態度，令小儀和安仔都十分感動。

同時，安仔亦分享指自己曾看到人生走馬燈：「C AllStar第一次攞新人獎行上台嘅時候，嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧返好多唱歌嘅片段。發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢地。」