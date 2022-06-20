【珍惜生命】44歲男京士柏道山坡麻繩上吊　當場證實死亡

▲ 京士柏公園。（資料圖片）

一名男子在京士柏公園上吊身亡，警員在場調查。

事發在油麻地京士柏道公園一個斜坡，警方今日（20日）早上6時14分接報，指一名44歲男子在上址一棵樹上以麻繩上吊。警員接報到場，消防將男子解下，男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？ 中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

