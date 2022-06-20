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【珍惜生命】44歲男京士柏道山坡麻繩上吊　當場證實死亡

社會 12:41 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

京士柏公園。（資料圖片）

一名男子在京士柏公園上吊身亡，警員在場調查。

事發在油麻地京士柏道公園一個斜坡，警方今日（20日）早上6時14分接報，指一名44歲男子在上址一棵樹上以麻繩上吊。警員接報到場，消防將男子解下，男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐
 

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