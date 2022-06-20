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【新品速報】Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列 　登入應用程式獲限定特飲買一送一優惠

休閒消費 13:19 2022/06/20

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熱門 消委會 十八年後的終極告白2.0 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 香港小姐 MIRROR演唱會 特首選舉 升中面試 小一派位

Flash Coffee 推出全新「夏日椰椰」特飲系列。（圖片由餐廳提供）

今個夏日，Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列，咖啡配搭椰子口味，四款新品將由即日起於全線Flash Coffee發售，讓大家可以即叫即品味咖啡， 同時品嚐椰子風味！

    點擊圖片放大
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Flash Coffee指「夏日椰椰」特飲系列餐單由香港Flash Coffee咖啡師藍永發（Timmy）設計， 以熱帶風情、略帶果仁味及淡淡香甜的椰子，配上自家調製的椰奶，讓大家選擇「香滑咖啡椰椰」、「濃香抹茶椰椰」、「 椰子冷萃黑咖啡」或者無咖啡因特飲「粒粒椰椰紅豆冰」！

Flash Coffee App「買一送一」限定優惠（6月20至26日）

Flash Coffee推出手機應用程式優惠響應夏日椰子熱潮，即日起至6月26日，顧客只需登入應用程式即可尊享「夏日椰椰」特飲系列「買一送一」等尊屬優惠。

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責任編緝：蕭雅文

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