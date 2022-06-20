【肥胖】調查指港人疫下壓力增生活習慣改變　1/3人體重增加

▲ 香港肥胖學會創會主席袁美欣（左）、香港肥胖學會現任主席徐俊苗（右）。（譚以諾攝）

疫情之下不少活動受到限制，香港肥胖學會一項調查發現，36%港人在今波疫下體重較疫情前增1成。學會料與疫下在家工作、運動量減少、生活習慣改變，如常叫外賣等有關。有醫生指，疫下有女教師因工作壓力及減少運動體重增逾10公斤，至近日疫情緩和，重拾運動等體重才進一步下降。

調查亦發現有7成港人曾減肥，平均減肥5次但反彈4次。學會建議肥胖症患者應於共病出現前尋求醫療團隊協助，從生活習慣、藥物治療等多方面治療肥胖。

有關調查於今年5月27日至6月6日進行，訪問共559人以了解第五波疫情對港人體重控制的影響。結果發現，今波疫情在36%，即約1/3港人相比疫情下的體重增加，當中有6成人增5至10%、16%人增10至15%、9%增15至20%、以及有4%人增20%或以上體重。調查顯示，有37%人於今波疫情下運動量減少，其中9成人因減少外出避免染疫，另有逾8成人因運動場地關閉及要戴口罩做運動而減少運動。

香港肥胖學會創會主席袁美欣表示，肥胖症可增加引起相關的共症，包括抑鬱症、睡眠窒息症、心血管疾病等，而其中肥胖症男女患者患上二型糖尿風險分別增6.7倍及12.4倍。她分享指，有1/3體重原本受控肥胖症患者疫下體重反彈，其中一名50多歲女教師，在接受治療前的最高體重為89公斤，BMI 為35.2，接受治療後，體重平均為74公斤。

不過，第五波的出現，女教師因要長期在家工作、正作壓力增加、運動時間減少，體重一度反彈至87公斤，而近日社交距離放寬，她亦開始重拾運動，壓力亦減少，體重更降至近年最低的67公斤。

香港肥胖學會現任主席徐俊苗表示，疫情下的壓力及生活習慣改變會令增磅機會大增，例如會多叫外賣、整天坐著不運動等。而港人對肥胖人士肥胖原因是因自身問題的觀念根深蒂固，惟「生存機制」才是令減肥變得不容易的元兇，並解釋指當人嘗試減肥時，身體為免因卡路里攝取減少而致死，控制食慾的荷爾蒙「瘦素」會減少，「飢餓素」增加，而令食欲大增，減少新陳代謝及減少卡路里燃燒。

袁美欣又提醒市民在選擇坊間的減肥飲食法時，不要選擇太極端的方法，例如不建議單一食物或太低卡的飲食方法。學會建議BMI若介乎23至27.4人士，可從營養、運動及習慣著手，若BMI達至27.5或以上，或需接受藥物治療、甚至以手術包括縮胃手術等控制體重，但提醒市民切勿自行購買減肥藥物，因藥物或有副作用，十分危險。

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記者：郭詩詩