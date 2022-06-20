【肥胖症】調查指今波疫下1/3人體重平均增10%　醫生籲肥胖人士求醫

▲ 香港肥胖學會創會主席袁美欣（左）、香港肥胖學會現任主席徐俊苗（右）。（譚以諾攝）

疫情之下不少活動受到限制，香港肥胖學會一項調查發現，36%港人在今波疫下體重較疫情前增1成。學會料與疫下在家工作、運動量減少、生活習慣改變，如常叫外賣等有關。調查亦發現有7成港人曾減肥，平均減肥5次但反彈4次。學會建議肥胖症患者應於共病出現前尋求醫療團隊協助，從生活習慣、藥物治療等多方面治療肥胖。

有關調查於今年5月27日至6月6日進行，訪問共559人以了解第五波疫情對港人體重控制的影響。結果發現，今波疫情在36%，即約1/3港人相比疫情下的體重增加，平均增10%，其中肥胖人士疫下增磅比率達53％，遠比體脂正常人士25%高。

調查顯示，有37%人於今波疫情下運動量減少，其中9成人因減少外出避免染疫，另有逾8成人因運動場地關閉及要戴口罩做運動而減少運動。調查亦指出有逾7成人曾嘗試減肥，平均減肥次數為5次，當中有4次會反彈，而逾9成人是方式是以飲食著手。

香港肥胖學會創會主席袁美欣表示，本港有半數港人屬超重及肥胖，即BMI大於23，而外國研究指，肥胖症可增加引起相關的共症，包括抑鬱症、睡眠窒息症、心血管疾病等，而其中肥胖症男女患者患上二型糖尿風險分別增6.7倍及12.4倍。

香港肥胖學會現任主席徐俊苗表示，疫情下的壓力及生活習慣改變會令增磅機會大增，例如會多叫外賣、整天坐著不運動等，而上夜班、捱夜等亦會令荷爾蒙「瘦素」減少，「飢餓素」增加，而令食欲大增。他又引述外國研究，指「生存機制」往往會令減肥變得不容易，並解釋指當人嘗試減肥時，身體為免因卡路里攝取減少而致死，荷爾蒙會迅速發生變化，增加食慾、減少新陳代謝及減少卡路里燃燒。

調查中揭示本港歧視肥胖情況甚為嚴重，逾6成受訪者認為肥胖人士較大機會因為懶做運動、經常暴飲暴食等而導致肥胖。他說，有關結果反映港人對肥胖人士肥胖原因是因自身問題的觀念根深蒂固。

他分享指，曾遇過一名多年BMI大於30的4旬婦人，曾嘗試減肥十多次卻未能成功，2017年確診糖尿病及三高問題，獲處方多款藥物，但未有安排治療肥胖症，惟體重持續上升，至2021年接受縮胃手術，體重由106公斤、BMI 39.4，減至今年5月的80.7公斤及BMI29.7，其血指數亦回復正常。

徐俊苗指出，減肥不應「單打獨鬥」，建議肥胖症患者的BMI若介乎23至27.4，可從營養、運動及習慣著手，若BMI達至27.5或以上，或需接受藥物治療、甚至以手術包括縮胃手術等控制體重，但提醒市民切勿自行購買減肥藥物，因藥物或有副作用，十分危險。

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記者：郭詩詩