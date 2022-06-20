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【旅業復甦】國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇　行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去

社會 12:45 2022/06/20

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國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇，行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去。（資料圖片）

國泰航空2年前宣布重組，裁減逾5,000名駐港員工，早前向已離職員工發電郵，邀請他們「回巢」。又計劃明年底前增聘4000人，包括700名機師，以及2000名空中服務員和地勤人員，連同附屬公司，整個集團明年底前增聘8000人。隨著政府放寬旅行及檢疫限制，國泰行政總裁鄧健榮相信香港航空業最壞時間已經過去。

國泰行政總裁鄧健榮接受電台專訪表示，集團今年首季起已招聘約300名機師，又重啟見習機師培訓計劃，今年有280名學員，並推算2025年時會有1000名見習機師。他指，離職空中服務員「回巢」反應正面，有信心達成招聘目標。

至於國泰早前發盈警，鄧健榮指，客運運力曾一度跌至疫情前水平不足1%，但隨著政府放寬旅行及檢疫限制，5月客運運力升至疫情前水平約4%。他指，集團客運航點至4月時已恢復45個，目標是年底時增至逾60個，認為現時恢復速度算快。

鄧健榮強調，國泰去年下半年已有盈利，印證過去數年重組成效並加強競爭力，有信心集團可以從香港復蘇中得益。

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責任編輯：李榮忠

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