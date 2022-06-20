【語言智商】加拿大研究證2歲起識講大話　發展心理學家：孩子愈會說謊愈聰明

▲ 有專家指，會說謊的幼兒語言智商較高，愈會說謊愈聰明。

有父母擔心孩子講大話，會影響他們的品德發展。雖說小朋友講大話的行為不要得，但加拿大有研究證實2歲幼兒已懂得說謊，而且專家指會說謊的幼兒語言智商（Verbal IQ）較高，愈會說謊愈聰明。如小朋友習慣講大話，只要家長予以適當的教導就可以了。

會說謊幼兒語言智商較高

綜合外國傳媒報道，早在1980年代，加拿大發展心理學家Michael Lewis曾進行一項實驗，安排一些幼兒在沒大人的看管下，告訴他們不能偷看背後的玩具。研究人員幾分鐘後再返回現場，查看有沒有小朋友偷看。

研究結果發現，大部分幼兒在大人離開後幾秒，已偷看他們背後的玩具。可是當研究人員回到現場時，多數偷看的小朋友都講大話指自己沒有偷看。有3分1的2歲幼兒說謊，3歲就有一半人說謊，4歲或以上則多達8成，年齡愈大說謊的人數愈多。

研究亦發現，不論父母的職業是甚麼，法官、社工、老師等也好，都無法分辨孩子甚麼時候講真話。Michael Lewis指出，會說謊的幼兒語言智商（Verbal IQ）比一般不會說謊的幼兒高出10，而且執行能力相對亦較好。

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幼兒教育專家︰0至3歲幼兒「假大話」

啟文幼稚園教育總監伍寶珠博士曾撰文分享，愈是智力高、說話能力強、想像力好的幼兒，愈早懂得講大話。她指出0至3歲幼兒的「大話」都是「假大話」，他們對時間、空間、順序等認知發展還很弱，可能將想像與現實混合起來。而且幼兒語言發展尚未成熟，或因說得不清楚而被成人理解成講大話。

伍博士提及，3至6歲仍會把想像與現實混為一談，更多因孩子與成人的標準不同。當父母要求孩子完成一件事、一個任務，孩子表示已完成，但父母檢查後發現並非如此，認為孩子講大話，或許是大家對完成的標準不同。

面對孩子講大話，伍博士建議父母不必急於搬出大道理說教，3歲以下的幼兒，情緒、邏輯思維還在發展中，無法一時三刻改變。另外，她提醒父母不要嘲笑孩子，只需用說話重申「事實」一遍，說出甚麼是真、甚麼是假就可以了。伍博士表示，孩子再大一點講大話，或害怕承擔後果、怕父母責罵，父母要與孩子溝通，了解其原委。

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責任編輯︰王明芳