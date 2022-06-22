【職場哲學】 年輕拼搏連吃飯休息都覺浪費生命 鄭丹瑞：捱壞身體是必然結果

▲ 為自己夢想打拼的日子，莫說假期，就連睡覺休息，都覺得奢侈，在浪費生命。

入行接近五十年，幾乎有三分二的假日，即所謂公眾假期，對我毫無意義。因為每逢公眾假期，都是我開工的時候，尤其是大時大節，當《勁歌金曲》主持的年代，在普天同慶的聖誕節，試過通宵主持節目，將候選金曲一次過播放，直至天光！然後，整個節日就在昏睡中度過。

偶然有些節日，電視台沒有分派工作，我又會接外間的騷，非得令自己忙個不亦樂乎，過節日才算有意義。那陣的心態是，與其放假在外面跟人逼，又或者躺在床上睡覺，倒不如努力工作。到了為自己夢想打拼的日子，莫說假期，就連睡覺休息，都覺得奢侈，在浪費生命。

最新影片推介：

我記得自己曾經很自豪地講過以下一番說話：「當你上班的時候，我也在工作；當你下班的時候，我繼續工作；當你跟朋友聚會、玩耍遊樂的時候，我選擇工作；當你上床休息的時候，我仍然工作中；當你一覺醒來，我還是在工作。」年輕嘛，只覺得理應如此。

結果，捱壞了身體，也就是必然的後果。這麼多年，父母、老婆大人、損友，均紛紛好言相勸，惟我只覺忠言逆耳——不是不知道，只是選擇性失聰。直到兩個女兒出世，有了自己的家庭，就開始重視節日、假期，因為可以一家四口齊齊整整宅在家裏，搓四圈不計錢的麻將、吃一頓不健康的晚餐，都感受到無比的快樂，所以，十分盼望父親節的來臨。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T