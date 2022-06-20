【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春

▲ 鍾嘉欣翻看昔日遺美片段，感受良多。

懷著第3胎的鍾嘉欣現於溫哥華待產，這位靚媽不忘花心思去經營其個人Youtube頻道，日前嘉欣分享18歲時於溫哥華參加「活力新星大賽」的片段。

當年，嘉欣選唱偶像梁詠琪的歌曲配以羽扇舞，奪冠後要穿著泳衣繞場一周，翻看舊片段令嘉欣回心微笑，她更感性說著：「人生要不斷學習，不斷享受當中的過程。」

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鍾嘉欣當年於加拿大讀大學時，趁著放暑假參加某麗晶廣場所舉辦的《麗晶活力新星大賽》（Crystal Cover Girl），最終更得到第一名，當時的嘉欣只得18歲。

日前鍾嘉欣跟網民一起翻看這舊片段，她稱這片段由一位好朋友拍攝，她以「絕密片段」來形容。

▲ 鍾嘉欣跟網民齊齊翻看18歲時的選美片段。（影片截圖）

於第一條片段裡，身穿粉紅背心蠅牛仔褲的嘉欣拿著傘子登場，然後作自我介紹，嘉欣看罷即說「那時候沒有化妝，只是畫眉，我帶著婆婆的手錶，攞晒阿媽的金銀珠寶來戴。」

片裡嘉欣解釋帶傘子上台的原因，可能太緊張關係，只見她說到口窒窒，嘉欣翻看時也笑說：「她er左好多下，唔記得晒對白，傻豬。」雖然己為兩孩之母，現在的嘉欣沒有走樣，跟18歲時的她差不多。

接著於第二條片段中，嘉欣於台上獻唱梁詠琪的歌曲，原來當年的她很喜歡梁詠琪和鄭伊健，故入行後可跟伊健拍攝劇集《隨時侯命》，嘉欣自言十分幸運。

另外片段裡，嘉欣邊唱歌邊跳羽扇舞，對此她解釋：「這把扇是我在媽媽的廁所裡找到，現在依舊在廁所裡，很靚呢。」

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邊唱歌邊跳羽扇舞

看到18歲的自己，嘉欣感性說：「回心微笑，見到一個好單純的女仔。」她亦懷緬從前擁有滑溜肌膚：「以前的皮膚真的不錯，曬到黑黑地，是沒有塗粉底架。只是用了媽媽的唇膏，畫了少許眼線，已經可以見得人，很想回顧以前的感覺。」

不過對於從前的打扮，逢嘉欣也不敢恭維，她說：「以前總會留一束好油膩的頭髮在旁，以前不懂style，覺得這樣自己最靚。」

看回自己邊唱歌邊跳羽扇舞的片段，嘉欣禁不住笑：「呢個嚇死人，真係唔好望，唔知做乜。」當年更唱到走音，她亦自嘲說：「細個已經好鍾意唱歌，但這表演的唱功真的有問題，無諗過會做歌手。」

感受良多的嘉欣說：「唔知點解望著這個女仔，我仿如見到自己個女。」

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穿泳裝自信行貓步

於第3條片裡，嘉欣以泳衣look登場，只見她一臉自信「行貓步」出場，現在嘉欣看回片段也說：「你會見到台上的我愈來愈有自信。」

最後一段片，為嘉欣於總決賽的才藝表演環節，她以打拳造型上台，嘉欣即說：「真係好青春」，片中的她邊唱偶像梁詠琪的《G FOR GIRL》邊打拳，嘉欣說：「呢個舞步好勁，我是抄梁詠琪的演唱會。」

嘉欣看著片段時，發現台邊有兩位小孩，她說兩小孩是她的粉絲，她解釋：「他們是Crystal Mall老闆的仔女，去到邊會跟著我，仲嗌我個名。」

▲ 鍾嘉欣正懷著第三胎。（取自instagram）

另外，司儀問到若奪冠第一個會告訴誰，嘉欣當年表示會先行告訴爸媽，當時她解釋：「因為現在未有男朋友，所以會選擇講給媽媽聽。」

對於當年這個答案，嘉欣現在覺得很好笑：「咁都得嘅？咩答案來架？」

最後嘉欣奪得冠軍，看回片段她說：「第一次嬴比賽沒想過，喊晒呀。」片中她穿著比比堅尼繞場一周，嘉欣看罷即說：「好好笑，著住泳衣行來行去，點解要咁做。」

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看畢片段後，嘉欣感受良多，她直言這些回憶很珍貴，有錢也買不到，「感恩好朋友當時攝錄下來，可以讓大家看回18歲時的我，性格是如何，很欣賞年輕時的我想法簡單，是一個很勇敢的女仔，參加選美要好大勇氣，耍面對好多人，那時的我從來沒有在台上表演過，是一個好怕羞女仔。」

嘉欣續說除了勇氣之外，享受比賽過程也很重耍，她說：「以前心態只是至在參與，只是一場比賽，人生會經歷好多不同的事情，就如比賽一樣，人家會作出比較，但最終生命是你自己的，你好好去參與，從中有所學習，我見到『鍾嘉欣』這個女仔在18歲時學習了好多野，包括處理自己的情緒和於台上表演時要注意的事，這一點好重要，人生要不斷學習，不斷享受個過程，」

