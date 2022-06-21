【職場哲學】不可與他人在同一個起步點思考 管理層必學「偷五步」 思維

▲ 一個管理層，千萬不可以跟其他人在同一個起步點思考，必須比他們想多五步，

我曾經說過，做電台的日子，是我人生啟蒙、開竅的日子，沒有那段日子，成就不了今天的自己。由一個小DJ，變成一個頗受歡迎的電台節目主持，中間走了很多拐路，但這些分支路，最後都帶領我去了人生的另一個階段，就是從咪前變成幕後的管理層。做管理層，跟做唱片騎師，播播歌，做完節目可以拍拍屁股走人，是完全兩碼子的事，我在直播室學到的所有做節目技巧，都派不上用場，一切得從頭學起。

即使我資質愚鈍，學得慢，但那一段說長不長、說短不短的管理層日子，所學到的東西，卻是終生受用。「一個管理層，千萬不可以跟其他人在同一個起步點思考，必須比他們想多五步，我稱之為『偷五步』。譬如在公司好日子、好景時，已經要考慮萬一大環境出現問題，應該如何應對？而不是光坐在冷氣辦公室，享受好景帶給自己的好處和安逸。」慶幸自己曾經跟好幾位在管理上很有遠見的前輩合作，獲益良多。

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偷五步最生動的解說，來自智者：「就好似打乒乓波，從對方準備開球的手勢，就估計他打算開上旋抑或下旋？你腦海裏面，立即要有幾個應對方案：應該是反旋？強力抽擊？再幻想對方會如何回擊？而最終目的，就是計劃好在第幾板之後，對方一定會把球打出界。」雖然我最後選擇自己單打獨鬥，但凡事「偷五步」，一直是我做事的原則。

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