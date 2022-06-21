【成績表】求學時過於緊張成績反窒礙發揮 投身社會才發現只能跟自己比

▲ 太過緊張成績，反而窒礙了發揮。

「我張成績表，只係同自己比，從來唔會同人哋比。」不知何故，一眾損友忽然很有興趣談自己的成績表，好事之徒率先發言：「我經常提醒自己：今日要比昨日進步一小步，唔使多，咁多年嚟，都向前行咗好一大段路，無走回頭路、無行歪路，唔會因為人哋快過自己去到目的地而心急想行快兩步，仍然自己顧自己，行好自己嘅每一步，唔會原地踏步，雖然未到終點，未能畫上完美句號，但係望番起點，已經行過咗唔少碎石路，又享受過沿途嘅好風光。今日回想呢張成績表，算係咁啦，未必見得人，但起碼對得住自己。」

我很同意好事之徒的講法。

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由小學開始，我都好重視自己的考試成績，可惜天生愚鈍，成績只算是不過不失，但我經常跟其他同班同學比較；為甚麼他的成績會比我好？如果我留班怎麼辦？爸爸媽媽肯定對我失望極了！太過緊張成績，反而窒礙了我的發揮，投身社會，即使沒有老師給我派成績表，還得自己給自己一個交代，不跟人家比，就只能跟自己比。

但因為怕徇私，樣樣給自己一百分，失去評核的意思，於是更「手緊」，對自己的評價更嚴苛。要跨越的標杆，愈來愈高。有好幾年，竟然得到一張「不合格」的成績表，於是逼自己急起直追，如今接近七十，但那張一年一度的成績表，仍然不會因為年齡而手下留情。

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