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【澳門疫情】珠海橫琴全域實施交通管制3天　全民檢測餐廳禁堂食

社會 13:44 2022/06/20

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（資料圖片）

澳門新冠病毒個案增至34宗，當局啟動全民核酸檢測。珠海橫琴今日（20日）亦全市巴士、網約車停運，暫停堂食，幼稚園及中小學停課，並進行三日全民核酸檢測。

廣東省珠海市已調整從澳門入境當地的防控措施，珠海多區本月19日在轄區範圍開展大規模核酸篩查。據香洲區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告，自今日零時起，進入各類公共場所、小區、工廠、企業等，須持48小時內核酸檢測陰性證明或核酸採樣證明。各類公共場所、小區、工廠、企業等嚴格做好圍合式管理，落實測溫、掃場所碼、查驗健康碼和行程碼等措施。

除持有通行證人士及車外，全市只進不出，並暫停堂食。幼稚園及中小學停課，酒吧、戲院等密閉場所暫停開放，巴士、網約車亦要停運。

同時，根據疫情防控需要，經珠澳聯防聯控機制協商一致，自昨天9時起，經珠澳口岸（含橫琴口岸）出境人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明。現行經珠澳口岸（含橫琴口岸）入境人員持有24小時內核酸檢測陰性證明通關要求保持不變。

而所有居住在珠海市及合作區，並從澳門入境的外僱人員，須提前12小時進行個人健康申報，由所在社區確認符合居家隔離條件後，方可經橫琴口岸入境，並要分別7天居家隔離，以及7天居家監測。

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責任編輯：余思嵐

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