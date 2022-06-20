【食用安全】男子食三文魚刺身染創傷弧菌　醫生：免疫力低人士要避免進食

不少人士喜歡食刺身，但南京一名七旬林姓老翁，近日因進食三文魚刺身後感染創傷弧菌，導致右手組織壞死休克險喪命。醫生提醒，免疫力低人士要避免進食生冷海鮮。食安中心稱，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

綜合内媒報道，該名老翁因進食三文魚刺身後，出現高燒、劇烈嘔吐、右上肢紅腫，血壓一度下降至休克狀態，身上卻沒有任何傷口。老翁隨即被送當地醫院接受治療，經穿刺取液檢測，確診感染上創傷弧菌。

老翁憶述，曾吃過3、4片生三文魚。該名老翁經10多天治療，目前已出院，老翁主診醫生稱，創傷弧菌來自海洋，該細菌感染後病死率較高。進食含有創傷弧菌的海鮮，創傷弧菌可通過口服進入人體，並在免疫力低下者的肢體末端「定居」。提醒海鮮雖美味，但免疫力低人士要避免生食。

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急症室醫生：可在幾小時內發病

TOPick曾就食肉菌感染問題訪問急症室專科醫生馮顯達。馮顯達表示，食肉菌感染早期病徵為傷口出現疼痛、發炎、紅腫等症狀，感染初期臨床診斷確實極為困難。後期被食肉菌感染的人士皮膚或會劇痛、紅腫及出現急速的組織壞死。

俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，這種感染能破壞身體組織，嚴重者可致命。

馮顯達又指出，當傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌時，或進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的生蠔，可受感染，潛伏期一般為12至72小時。

皮膚變化可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷，但亦有些個案沒有任何明顯的感染源頭。疼痛程度跟可見的皮膚變化常不相稱。皮膚傷口可能是肉眼看不見。

而本港食物安全中心資料顯示，一般而言健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，或引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等腸胃炎症狀。若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

食安中心建議處理海產時戴上保護手套和避免傷口外露；如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。若出現感染症狀，例如皮膚紅腫、疼痛的情況愈來愈嚴重，應立即求醫治療。

9大預防感染法

另台灣急診科醫生謝貝尤過去曾提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染。以下是9大注意事項：

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責任編輯：羅嘉欣