【校長專欄】裝備孩子迎接小一校園生活　幼園校長3大方向做好升小銜接

▲ 裝備孩子迎接小一校園生活。

疫情緩和，學校復課，在新聞中見到受訪的小學生雀躍地表示：「返學好開心，可以見到同學仔！」「可以學到新知識，好想返學！」對父母來說，聽到孩子這些說話必定感到十分欣慰！特別是小一學生，踏進一個新的學習階段，面對各種轉變，家長和老師需為孩子做好準備來迎接新開始。

將孩子的責任交回孩子

責任感和承擔力需要透過日常生活及時間培養，家長可從家務開始，讓孩子明白自己是家中的一份子，有責任分擔家中事情。可以讓他們先從收拾自身物品開始，例如：玩具、圖書，再到整理衣物、準備開飯等。家長不要低估孩子的能力，五、六歲的小朋友已經很有能力處理簡單的家務。

家長幫助孩子逐步養成良好習慣，亦要培養孩子做事認真的態度，不可馬虎草率，例如作為一個小學生應專心上課學習、認真完成功課、仔細收拾書包等，這些自身責任應努力完成。家長可從旁指導及鼓勵，若事事代勞或過分溺愛，孩子只會欠缺做事的持久力，習慣推卸責任，長大後不懂承擔。

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學習自我管理

孩子升上小學初期，家長可以協助他們整理書簿、上學用品及校服等，當孩子熟習後可讓他們自行處理。孩子初期可能會有遺漏，家長可教導他們製作清單以助整理，完成之後再檢查一次確保無誤，這是一個做事的好習慣。

家長亦可讓孩子學習規劃生活時間表，並給予適當的選擇空間，例如每天放學後如何分配時間做功課、溫習、消閒及休息。孩子需要依照計劃行事，如未能達成，則需檢討並作合理修改。過程中，讓孩子建立正確的時間觀念，也明白自我管理的重要。

接納自我尊重差異

小學的社交圈子較大，人際關係較幼稚園複雜，孩子需要良好的溝通和社交能力，以便與不同的人相處，例如聆聽別人的意見、理解別人的想法，當孩子明白每個人均有優點和缺點，會更容易接納自己及尊重他人。

孩子亦可能遇上不如意的事情，家長應給予關愛和支持，引導及鼓勵孩子表達自己的想法和感受，這樣可幫助他們融入群體，提升社交技巧，建立正面的人際關係。

無論在學習模式、校舍環境或生活習慣方面，小學都與幼稚園有所分別，孩子要面對的人和事會較以往複雜。如果感到壓力，他們可能會選擇逃避；如果孩子有勇氣和具責任感，便會較積極面對挑戰，明白自己作為學生的責任，並努力完成學生的本份。每個孩子都是父母心中的寶貝，培養他們的責任感是教養工作重要一環，因此不要只着眼成績分數的高低，而忽略個人修養及價值觀的重要性。

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