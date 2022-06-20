【小兒感冒】5月大B女感染「鼻病毒」呼吸肺凹陷　媽媽心痛女兒留院打針抽血

▲ 5月大B女感染「鼻病毒」呼吸時肺凹陷，情況嚴重需留院。

「病在兒身，痛在父母心」，馬來西亞一對網紅Jeff和Inthira於今年誕下女兒成為新手爸媽，B女在5個月大時第一次生病入院，爸媽將女兒生病經過及入院過程紀錄下來。女兒感染「鼻病毒」，患有上呼吸道病毒感染，情況嚴重，呼吸困難一度致肺呈凹陷，爸媽很擔心，陪伴女兒入醫院。

5個月大BB入院

YouTube破百萬訂閱人數、facebook有逾83萬粉絲的的馬來西亞網紅「Jeff & Inthira」，2人初期以情侶檔拍片，他倆於2019年9月結婚，2022年誕下一女梁馬路（乳名），成為爸媽之後，社交平台多分享了湊女日常。在6月8日及10日，他們在YouTube頻道「Jeff & Inthira」發布了2段影片，有關女兒患病的情況，指出女兒上呼吸道感染，因為呼吸困難需緊急入院，其後證實受「鼻病毒」（Rhinovirus） 影響，身為新手爸媽的Jeff 和Inthira，看見女兒第1次生病入院，有感過程比想像中還艱辛，幸好女兒康復了，直言「好不容易看見她的笑容」。

▲ 馬來西亞網紅Jeff & Inthira早前5個月大女兒感染「鼻病毒」入院。（影片截圖︰ Jeff & Inthira YouTube」

Jeff 和Inthira起初見5個月大的女兒喉嚨發炎、流鼻涕等，以為只是小感冒，帶她看醫生，醫生初時診斷梁馬路感染了人類呼吸道合胞病毒（RSV），像肺部感染會氣喘，它的傳染方式很像Covid，醫師建議BB回家休息，父母時刻觀察。

爸媽心痛女兒生病

回家後，B女情況愈來愈嚴重，爸媽抱著生病的女兒，聽到呼吸聲、流鼻涕及發燒，大感心酸。媽媽用鹽水為女兒清洗鼻子，避免鼻垢阻塞難以呼吸，Inthira有感只能看著女兒生病，卻無法為她做甚麼，只能強忍著淚水在身邊陪著她、安撫她，很難受。

老公Jeff拍片之時，有安慰老婆別哭，逗笑地說「看女兒肥肥胖胖，營養很多，賣肉都好幾斤。」他其實心裡也很難受。

父母不能做些甚麼，又擔心BB不會表達，不能告知哪裡不舒服，揪心的感覺。

最新影片︰

呼吸變急促肺部異常凹陷

當天半夜3點出現突發情況，BB呼吸突然變得急促，在影片所見，呼吸似很困難像「抖大氣」，當一呼吸時，肺部明顯異常凹陷，媽媽立即致電醫生講述女兒的狀況，「因為有點恐怖，她這樣深呼吸」，醫生建議BB要躺平睡，取走軟墊，情況有些改善。

至早上，因為女兒嚴重呼吸不正常，就再到醫院看醫生，Jeff表示辛苦太太一整夜沒有睡，而Inthira沒有理會自己，反指著BB「辛苦她」。病情沒有好轉，女兒要緊急入院觀察，爸媽陪同在獨立病房留院，BB需要不時吸氧氣，媽媽抱著女兒太累，並忍不住哭起來，她分享感受︰

女兒剛才在打針抽血，結果我哭得比她還慘，醫生反過來安慰我「她沒事、她沒事」，我哭到口罩都濕了，病在兒身，痛在父母心。

而Jeff直言看著插針血在滴，大人也未必受得了，何況是小孩，最不想看到的就是孩子生病，這是每個父母的心聲。慶幸，女兒情況之後好轉，可以回家去。

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幼兒間流行的鼻病毒

立法會前醫學界議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然曾指，普通感冒（common cold）是上呼吸道病毒感染，由於超過 100 種病毒都可以引起感冒徵狀，病徵可以有很大的變化，最常見的是鼻病毒（40%），其次是冠狀病毒（20%）、呼吸道合胞病毒和副流感病毒（10%）。

普通感冒徵狀通常較輕微，包括流鼻涕或鼻塞、喉癢或痛、打噴嚏、咳嗽、乏力、輕微的身體疼痛或有輕度頭痛、低燒；主要透過飛沫傳播，即是接觸患者咳嗽、打噴嚏的分泌物，再觸摸眼、鼻、口，都可能會被傳染，患上感冒。

此外，港大微生物學系講座教授袁國勇曾在公開講座中提及，幼兒間流行的鼻病毒和腸病毒，市民常用的70%或以上酒精對鼻病毒和腸病毒的殺滅能力低，可能要花5分鐘才殺死，用酒精搓手液亦未能避免感染，加上幼童很難跟足防疫指引、多無戴眼鏡，可周圍觸摸環境後再摸眼而感染。

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責任編輯︰王明芳