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【中秋節2022】JW萬豪酒店推迷你玫瑰紅棗月餅　8吋八黃月餅兼享限定早鳥優惠75折起

休閒消費 14:02 2022/06/20

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

萬豪金殿推出多款月餅。（圖片由酒店提供）

為迎接中秋佳節，香港JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿推出呈獻多款月餅，配以禮盒包裝，由即日至9月8日發售，提早預訂還有早鳥優惠，讓大家與家人朋友共度佳節，分享喜悅。

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酒店指中餐行政總廚鄧家濠師傅選擇白蓮蓉作月餅的主要材料，推出雙黃薑汁白蓮蓉月餅（每盒4件，港幣468元）及適合6至10人分享的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（每盒1件，港幣888元），白蓮蓉配上微辣薑汁，清香可口，適合喜歡傳統口味的食客。另外還有採用傳統方法焗製的迷你奶黃月餅（每盒6件，港幣468元）。此外，今年更全新推出迷你玫瑰紅棗月餅（每盒6件，港幣468元），棗味濃郁，養顏補氣。

（圖片由酒店提供）

每款月餅均以禮盒盛載，而每件月餅更設獨立包裝，新鮮衛生，適合贈送予親朋好友。萬豪金殿中秋月餅已於網上發售，並設預訂優惠，月餅領取期由2022年8月25日至9月8日（包括首尾兩天）。

網上預訂優惠：

2022年6月13日至7月8日：七五折

2022年7月9日至8月15日：八五折

2022年8月16日至9月8日：九折

網上預訂平台請按此

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責任編緝：蕭雅文

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