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【消費券】AlipayHK轉會獎賞最高1,210元　另有機會贏取洪嘉豪張天賦演唱會門票

社會 14:04 2022/06/20

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

（Alipay HK提供）

政府第二階段消費券本周四（23日）開始登記，AlipayHK今日（20日）開始第二階段消費券優惠活動，並推出AlipayHK聯乘渣打銀行的Q Credit Card「加碼」獎賞，轉會獎賞總值達1210元。另外，所有AlipayHK用戶可領取超過30億元食玩買優惠券。

獎賞一：關注「品牌Channel」獲10元禮券

即日起，前往AlipayHK專頁「品牌Channel」，關注3個或以上品牌專頁，即可預留10元AlipayHK禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。關注商戶「品牌Channel」後，用戶可即時了解品牌最新動態及領取優惠。消費券期間，AlipayHK將聯同商戶「品牌Channel」推出超過200款獨家優惠券，供用戶領取，當中包括百佳總值65元禮券包、以43元優惠價購麥當勞板燒雞腿堡餐及蘋果批和士多滿700元減15元優惠等。

獎賞二：「勁賞搶」每日搶高達港幣20元禮券　最多可搶10次

即日起至6月29日，每日中午12時、下午2時、下午4時、下午6時及晚上8時，AlipayHK將於指定「品牌Channel」定時推出多款高達20元AlipayHK 禮券。每位用戶每日最多可搶一張，活動期間每人最多可搶10次，每位用戶最多可獲200元禮券，成功以AlipayHK領取消費券後可使用。

（Alipay HK提供）

獎賞三：登記AlipayHK消費券抽「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照

成功以AlipayHK領取第二階段消費券，即可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦限量「Kaho x MC Frenemy Live 2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。當中包括40位AlipayHK消費券得獎用戶，可每人獲得演唱會VIP門票2張；及有5位得獎者可每人獲演唱會VIP門票2張及專屬後台見面合照名額。得獎結果將於2022年8月5日在AlipayHK App內公佈。

獎賞四：成功申請Q Credit Card享最高1000元獎賞

由即日起至6月30日，以AlipayHK領取第二階段消費券的用戶透過AlipayHK首次申請Q Credit Card且成功獲批，即可獲得最高1000元的迎新禮遇。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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